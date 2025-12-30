Megannyi cikkben számoltunk be mi is az Origón a Netflix által élőben közvetített mérkőzésről, azóta pedig sajnos a győztes kapcsán elég rossz hírek is érkeztek december végén. Még a közösségi médiát bejárták a balesetről készült felvételek, amelyeken látható, amint a korábbi nehézsúlyú világbajnokot kihúzzák a roncsok közül. Bár úgy tudni, a nigériai származású Anthony Joshua könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, kórházba szállították kivizsgálásra. A tragédiával végződött esemény a videóbloggerből lett amerikai profi ökölvívót, legutóbbi ellenfelét, Jake Pault is sokkolta, aki megható üzenetben támogatta Joshuát.

Jake Paul az állkapcsát törte a Joshua elleni meccsen

Fotó: LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jake Paul egy menetet sem nyert a meccsen

„Két menetet ő (Jake) nyert, aztán Joshua kettőt, majd leütötte” – mondta Jake testvére, Logan. Paul hozzátette: „Igen, jól ment nekem. Egyszerűen úgy érzem, a kondícióm, valamint a nagyobb srác jelentette mentális nyomás volt a gond... De nagyszerű tapasztalat volt, rengeteget tanultam.”

Nos, a valóság kicsit mást mutat, ugyanis a pontozólapok szerint Joshua magasan vitt minden menetet. Mindhárom bíró minden egyes három percet Joshuának ítélt, az ötödik menetet pedig egyhangúan 10–7-re pontozták – Jake ebben többször is megjárta a padlót, mondjuk nagyrészt önszántából, és nem ütés miatt. Az utolsó menetnél szintén 10–7-es pontszám szerepel, bár ez a KO-s vereség miatt nem releváns.