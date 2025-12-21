Terminátorrá verte Jake Pault Anthony Joshua. A szombaton virradóra megrendezett nehézsúlyú bokszcirkusz profi, azaz igazi bokszoló főszereplője, az olimpiai bajnok és kétszeres profi nehézsúlyú világbajnok a várakozásoknak megfelelően alaposan elverte a youtuberből lett bokszolót, Jake Pault.

Jake Paul (piros nadrágban) a 6. menetig állta a sarat Anthony Joshua ellen

Fotó: LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az influenszer rengeteg kőkemény ütést kapott a sokkal magasabb, nehezebb és jobb bokszoló Joshuától, a hatodik menetben bekapott füles után pedig már nem is állt talpra. A meccs utáni képen meg is mutatta, hogy mit művelt az állkapcsával a brit bajnok.

Titánlapokat kapott Jake Paul

Szombaton délután aztán a pontos orvosi diagnózis is megszületett. Joshua két helyen törte el Paul állkapcsát, és az influenszernek egy-két fogától is el kell búcsúznia.

Paul már közvetlenül a meccs után úgy nyilatkozott, hogy biztos benne, hogy eltört az állkapcsa, amit a vizsgálatok megerősítettek, és szombaton már meg is műtötték.

Titánlapokkal erősítették meg, fogátk össze a törött csontokat, azaz Paul mostantól büszkélkedhet vele, hogy nem is ember, csak élő szövet a fém vázon...

Paul nem veszítette el a humorát a vereség után: a sajtótájékoztatón a sérülése miatt nem tudott részt venni, de azt üzente, hogy tíz napon belül kész kiállni a négy súlycsoportban is profi világbajnoki övet szerző mexikói Saul „Canelo” Alvárez ellen.

Gépekhez méltatlanul viszont a következő hét napban csak folyékony táplálékot fogyaszthat.