Nem úszta meg súlyos sérülés nélkül a profi világbajnok elleni bokszmeccset az influenszerből lett hobbibunyós. Mint a mérkőzés utáni vizsgálatokból kiderült, Anthony Joshua két helyen is eltörte Jake Paul állkapcsát, akinek ráadásul néhány fogától is búcsút kell vennie. Cserébe viszont keményebb lesz, mint valaha: az állába ugyanis titán lemezek kerülnek.

Terminátorrá verte Jake Pault Anthony Joshua. A szombaton virradóra megrendezett nehézsúlyú bokszcirkusz profi, azaz igazi bokszoló főszereplője, az olimpiai bajnok és kétszeres profi nehézsúlyú világbajnok a várakozásoknak megfelelően alaposan elverte a youtuberből lett bokszolót, Jake Pault.

MIAMI, FLORIDA - DECEMBER 19: (L-R) Anthony Joshua punches Jake Paul in their heavyweight bout during Jake Paul v Anthony Joshua at Kaseya Center on December 19, 2025 in Miami, Florida. Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP (Photo by Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jake Paul (piros nadrágban) a 6. menetig állta a sarat Anthony Joshua ellen
Fotó: LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az influenszer rengeteg kőkemény ütést kapott a sokkal magasabb, nehezebb és jobb bokszoló Joshuától, a hatodik menetben bekapott füles után pedig már nem is állt talpra. A meccs utáni képen meg is mutatta, hogy mit művelt az állkapcsával a brit bajnok.

Titánlapokat kapott Jake Paul

Szombaton délután aztán a pontos orvosi diagnózis is megszületett. Joshua két helyen törte el Paul állkapcsát, és az influenszernek egy-két fogától is el kell búcsúznia.

Paul már közvetlenül a meccs után úgy nyilatkozott, hogy biztos benne, hogy eltört az állkapcsa, amit a vizsgálatok megerősítettek, és szombaton már meg is műtötték.

Titánlapokkal erősítették meg, fogátk össze a törött csontokat, azaz Paul mostantól büszkélkedhet vele, hogy nem is ember, csak élő szövet a fém vázon...

Paul nem veszítette el a humorát a vereség után: a sajtótájékoztatón a sérülése miatt nem tudott részt venni, de azt üzente, hogy tíz napon belül kész kiállni a négy súlycsoportban is profi világbajnoki övet szerző mexikói Saul „Canelo” Alvárez ellen. 

Gépekhez méltatlanul viszont a következő hét napban csak folyékony táplálékot fogyaszthat.

 

 

