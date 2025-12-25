Jake Paul édesanyja, Pam Stepnick azt állítja, legszívesebben megütné Eddie Hearnt, Anthony Joshua promóterét, miután fia vereséget szenvedett a múlt hétvégén rendezett floridai mérkőzésen. Jake Paul ugyan „túlélte” a meccs elejét a korábbi nehézsúlyú világbajnok Anthony Joshua ellen, végül azonban egy brutális kiütés vetett véget a küzdelemnek, amely során eltört az állkapcsa.

Jake Paul anyukája (jobbra) is ott volt fia meccsén

Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Jake Paul anyukája nem haragszik Joshuára

Pam Stepnick dicsérte Joshua viselkedését a mérkőzést követően. Elmondása szerint a brit bokszoló átverekedte magát a tömegen, hogy személyesen kérjen bocsánatot tőle a meccs kegyetlen befejezése miatt.

„Még Anthony Joshuában is volt annyi tartás, hogy odajött hozzám és azt mondta: anya, csak tudd, ez boksz, ez a küzdősport” – mesélte Pam, Jake Paul édesanyja. Ezzel szemben élesen bírálta Joshua promóterét, Eddie Hearnt, akit „önelégültnek” nevezett.

„Legszívesebben bemennék a ringbe és arcon ütném Eddie Hearnt. Nem bírom az önelégült arcát” – mondta az Impaulsive podcastben. „Úgy viselkedik, mintha mindenkinél különb lenne. Jake ott szenved, ő meg mosolyog, mintha lenyelte volna a kanárit. Talán ő ment be a ringbe?”

Amikor arról kérdezték, szerinte Hearn örült-e Jake Paul sérülésének, Pam így folytatta: „Persze, ez számomra visszataszító. Beteg dolog. Nem tetszik.”

A jelentések szerint Jake Paul állkapcsa két helyen is eltört, fogászati implantátumokra lehet szüksége, amelyeket várhatóan csak három hónappal a csont gyógyulása után lehet beültetni. Az implantátumokat ezt követően koronákkal kell ellátni, ami további hat–hét hónapot vehet igénybe, így akár kilenc hónap is eltelhet, mire Paul visszanyeri állkapcsa erejének nagyjából 90 százalékát.

Jake Paul testvére, Logan Paul elismerte, hogy ez „a küzdősport része”, és úgy fogalmazott: öccse talán „túl nagy falatot próbált lenyelni”.

A hírek szerint Paul és Joshua összesen mintegy 140 millió fontot osztottak meg a mérkőzés után.