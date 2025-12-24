Live
Brutális kiütéssel ért véget Anthony Joshua és Jake Paul bokszmeccse, a korábbi világbajnok a hatodik menetben küldte padlóra a youtubert, akinek két helyen is eltört az állkapcsa. Jake Paul állába titán lemezek kerültek, az amerikai influenszer pedig beismerte, hogy jelenleg a beszéd is nehézséget okoz neki.

Az olimpiai bajnok és kétszeres profi nehézsúlyú világbajnok Anthony Joshua a várakozásoknak megfelelőlen magabiztosan megnyerte a youtuberből lett ökölvívó, Jake Paul elleni ütközetet. Az amerikai rengeteg ütést kapott tapasztaltabb, magasabb és nehezebb ellenfelétől, a brit bokszoló a hatodik menetben egy brutális kiütéssel vetett véget a meccsnek. A mérkőzést követően kiderült, Paul állkapcsa két helyen is eltört, amit az orvosok végül titán lemezekkel erősítettek meg. A 28 éves sztár így keményebb lett mint valaha, ám a beavatkozásnak megvan az ára.

Anthony Joshua brutálisan kiütötte Jake Pault
Anthony Joshua brutálisan kiütötte Jake Pault
Fotó: LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jake Paul alig tud beszélni

A kiütött bokszoló nemrég egy podcastben szerepelt testvérével, a szintén youtuber Logan Paullal együtt, aki nem az ökölvívást, hanem a pankrációt választotta. A beszélgetés során Paul elmondta, összesen négy titán lemezt helyeztek az állkapcsába, ezért olyan érzése van, mintha egy baseball-labda lenne a szájában.

Olyan, mintha egy baseball-labda lenne ott. Négy titánlemez van benn. Szó szerint eltört, haver, teljesen eltört. Kib.szottul nem tudok beszélni” 

– mondta Paul, akinek még fel volt dagadva a szája, és láthatóan nehézséget okozott számára a beszéd.

Paul ettől függetlenül úgy érzi, hogy jól helytállt, és nem bánta meg, hogy kiállt Joshua ellen. 

Hű, ez szép volt. A földön fekve azt mondtam: Ez egy jó ütés volt. 

Nagyszerű élmény volt ez a meccs, sokat tanultam belőle” – tette hozzá Paul, aki néhány napig még csak folyékony táplálékot fogyaszthat.

