Az olimpiai bajnok és kétszeres profi nehézsúlyú világbajnok Anthony Joshua a várakozásoknak megfelelőlen magabiztosan megnyerte a youtuberből lett ökölvívó, Jake Paul elleni ütközetet. Az amerikai rengeteg ütést kapott tapasztaltabb, magasabb és nehezebb ellenfelétől, a brit bokszoló a hatodik menetben egy brutális kiütéssel vetett véget a meccsnek. A mérkőzést követően kiderült, Paul állkapcsa két helyen is eltört, amit az orvosok végül titán lemezekkel erősítettek meg. A 28 éves sztár így keményebb lett mint valaha, ám a beavatkozásnak megvan az ára.

Jake Paul alig tud beszélni

A kiütött bokszoló nemrég egy podcastben szerepelt testvérével, a szintén youtuber Logan Paullal együtt, aki nem az ökölvívást, hanem a pankrációt választotta. A beszélgetés során Paul elmondta, összesen négy titán lemezt helyeztek az állkapcsába, ezért olyan érzése van, mintha egy baseball-labda lenne a szájában.

Olyan, mintha egy baseball-labda lenne ott. Négy titánlemez van benn. Szó szerint eltört, haver, teljesen eltört. Kib.szottul nem tudok beszélni”

– mondta Paul, akinek még fel volt dagadva a szája, és láthatóan nehézséget okozott számára a beszéd.

Paul ettől függetlenül úgy érzi, hogy jól helytállt, és nem bánta meg, hogy kiállt Joshua ellen.

Hű, ez szép volt. A földön fekve azt mondtam: Ez egy jó ütés volt.

Nagyszerű élmény volt ez a meccs, sokat tanultam belőle” – tette hozzá Paul, aki néhány napig még csak folyékony táplálékot fogyaszthat.

