Még december 19-én Miamiban rendezték meg a Jake Paul–Anthony Joshua-bokszmeccset, amelyet a Netflix élőben sugárzott az egész világon. A milliók érdeklődése mellett zajló pofon csatában a nehézsúlyú profi boksz korábbi világbajnoka, Anthony Joshua csapott össze a youtuberből lett ökölvívóval, Jake Paullal. A több szempontból is különleges mérkőzést a brit óriás nyerte meg a hatodik menetben egy elég nagy KO-val, ami, mint később kiderült, csúnyán el is törte az amerikai riválisa állkapcsát. Olyannyira, hogy Paulnak műtétre volt emiatt szüksége.

Conor McGregor törölte a Jake Paul számára írt válaszát

Jake Paul házhoz ment a pofonért

A korábbi Twitter, ma már X-oldalon Paul egy poszttal jelentkezett, amelyben azt írta: „Isten nagyszerű. Törött az állkapcsom, de az agyam és a gerincem rendben vannak. Soha nem voltam még ennyire motivált. Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek a világon. Soha ne hagyd abba a nagyszerűségre való törekvést, mert 100%-ban garantált a kudarc, ha nem próbálkozol.”

Nos, Conornak sem kellett több, virtuális pennát ragadott és az azóta már törölt kommentjében ezt írta: „Valóban, Isten nagyszerű! Jó étvágyat kívánok a karácsonyi turmixokhoz tesó!”