A Jake Paulnak üzenő Gerwyn Price nagy tervekkel érkezett a jelenleg is zajló PDC dartsvilágbajnokságra, azonban a második fordulóban bombameglepetésre búcsúzott a világranglista 92. helyén álló Wesley Plaisier ellen.

Gerwin Price szívesen összeütne Jake Paullal

Fotó: Jean-Marc Wiesner/dpa Picture-Alliance via AFP

A walesi sztár korábban profi rögbijátékosként szerepelt a Neath és a Cross Keys csapataiban a walesi élvonalban, valamint a South Wales Scorpions és a Blackwood Bulldogs együtteseiben is pályára lépett. 2013-ban még a Wales Dragonhearts válogatottjába is behívták, ám egy évvel később a darts kedvéért befejezte rögbikarrierjét.

A Jégember kifektetné Jake Pault?

A váltás kifizetődőnek bizonyult: a „Jégembernek” becézett Price azóta több rangos dartsversenyt is megnyert, köztük a 2021-es világbajnokságot, háromszor pedig a Grand Slam of Darts sorozatot is.

Februárban, nem sokkal azután, hogy Price saját YouTube-csatornát indított, a talkSPORT műsorában felvetették a walesinek, hogy megküzdene-e Jake Paullal, ha elérné a 100 ezer feliratkozót. A válasz határozott volt:

Ez egyszerű. Várom azt a meccset. Ő egy youtuber, nem bokszoló, nem igaz?”

– mondta mosolyogva.

Jake Pault egyre többen szeretnék padlóra küldeni

Fotó: Leonardo Fernandez/Getty Images via AFP

A beszélgetés során az is felmerült, hogy a mérkőzést a cardiffi Principality Stadionban rendeznék meg, Price pedig magabiztosan reagált erre:

Walesben soha nem ver meg. Walesben senki nem ver meg. Lehet, hogy Mexikóban megverné Canelót, de engem nem”

– folytatta a Jégember, aki arra a kérdésre, mi történne Jake Paullal a ringben, így felelt:

Szerintem egy ütés lenne az egész, és vége. Kiütés. Kár lenne a pénzért, amit az emberek a közvetítésre költenének”

– mondta világranglista 9. helyén álló Price.

Egy hónappal később aztán a walesi sztár elárulta, hogy Jake Paul látta a nyilatkozatát, és üzent is neki Instagramon. Price meg is mutatta a telefonján az állítólagos üzenetet, amely így szólt:

„Gyere Görögországba, haver, csak mondj egy árat.”

Price megmutatta, mit válaszolt neki Jake Paul

Fotó: talkSPORT

Price végül nem válaszolt azonnal, és viccesen csak ennyit mondott:

„Kicsit megijedtem” – mondta a walesi, aki aztán gyorsan hozzátette:, hogy előbb egy kicsit edzenie kellene.