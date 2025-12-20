Az Origón is beszámoltunk arról, hogy az előzetes esélyeknek megfelelő végkimenetele lett Jake Paul és Anthony Joshua bokszmeccsének, ugyanakkor a vártnál jóval jobban bírta az összecsapást az amerikai. Jake Paul hat meneten át küzdött a korábbi nehézsúlyú világbajnok Joshua ellen, de a brit óriás végül bedarálta.

Jake Paul a földön, Joshua simán győzött

Fotó: GIORGIO VIERA / AFP

Jake Paul találkozott egy igazi bokszolóval

A lenti videón található a meccs rövid összefoglalója, a végén a KO-val. Mindenesetre érdemes a Netflix oldalán megnézni a kommenteket, amelyek döntő többségben még így is arról szólnak, hogy egy előre megírt forgatókönyv szerint ment le a bunyó, meg arról, hogy AJ félgőzzel ment a ringben és már az első menetekben meg kellett volna semmisítenie a jóval kisebb és könnyebb ellenfelét.