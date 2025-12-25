Live
A YouTube-sztárból bokszolóvá avanzsált Jake Paulnak zajlik az élete. Miután két helyen is eltört az állkapcsa az Anthony Joshuával való összecsapásban, Jake Paul most arról beszélt, hogy készen áll a családalapításra szépséges menyasszonyával, Jutta Leerdammel.

Jake Paul a testvére, Logan Paul oldalán beszélt a családalapításról az „IMPAULSIVE” podcastműrosban, melyet a testvérpár együtt vezet. 

Lehet, hogy Jake Paul egy ideig szívószállal eszik majd, de a pénz láthatóan nagyon is boldogítja
Jake Paul komoly verést kapott Anthony Joshuától
Fotó: Leonardo Fernandez/Getty Images via AFP

Az Anthony Joshuától elszenvedett brutális kiütés után a YouTube-sztárból lett bokszoló elárulta, hogy egy időre visszavesz, hogy támogassa párját, a gyorskorcsolyázó Jutta Leerdamet a hamarosan kezdődő téli olimpián, ezt követően pedig Puerto Ricóba költözteti a holland szépséget. 

Jake Paul visszavonul?

„Tartok egy kis szünetet, hogy támogassam Juttát az olimpián. Utána idehozom, Puerto Ricóba fog költözni. Talán elmegyünk snowboardozni vagy ilyesmi” – mondta Jake Paul, akitől ezt követően megkérdezte a testvére, mit gondol a családalapításról. 

Készen állok, tesó. Nagyon durva babalázam van. Nagyon szeretnék gyerekeket” 

– tette hozzá a YouTube-sztár. 

Jutta Leerdam és Jake Paul 2023-ban jöttek össze, miután a YouTube-sztár üzenetet küldött a holland szépségnek az Instagramon, és meghívta a podcastműsorába.

Jutta LEERDAM of Netherlands reacts after the Women's 500 meters at the ISU Speed Skating World Cup at Calgary Olympic Oval in Calgary, Canada, on November 23, 2025. Dutch LEERDAM finished second in the event. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Tetsu Joko / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Jutta Leerdam nem csak gyönyörű, hanem rendkívül tehetséges is
Fotó: Tetsu Joko/Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

A gyorskorcsolyázót senki sem lepte meg jobban a kapcsolat gyors alakulása miatt, mint saját maga. A Netflix Countdown: Paul vs Tyson című dokumentumsorozatában így mesélt erről:

Soha, de soha nem gondoltam volna, hogy randizni fogok vele. Tényleg soha. Persze nem tudtam róla sokat. Csak az Instagramját tudtam nézegetni, és véleményt alkotni róla, ahogy az egész világ teszi” 

– elevenítette fel a kezdeteket a holland olimpikon. 

Jake is odáig volt Juttáért, szupernőnek nevezte, és azt mondta róla, hogy ő a legcsodálatosabb nő a világon.

Galéria: Elképesztően szexi a holland sztársportolónő, Jutta Leerdam
1/26
A szuperszexi, olimpiai ezüstérmes holland gyorskorcsolyázónő, Jutta Leerdam

A holland sztársportoló nem volt Miamiban, amikor Jake Paul kiütéses vereséget szenvedett Anthony Joshuától, de elmondta, hogy nyomós oka volt a távolmaradásra. 

„Bárcsak ott lehetnék… de ez a hetem az olimpiai kvalifikációról szól, ezért nem tudok menni” – magyarázta egy TikTok videóban Jutta Leerdam, aki szerelme veresége után a következőket mondta:

Büszke vagyok rád, drágám. Rendkívül tisztellek azért, hogy vállaltad ezt a kihívást, és ilyen jól küzdöttél egy nehézsúlyú világbajnok ellen. Az én bajnokom” 

– tette hozzá a holland szépség. 

