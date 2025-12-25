Jake Paul a testvére, Logan Paul oldalán beszélt a családalapításról az „IMPAULSIVE” podcastműrosban, melyet a testvérpár együtt vezet.

Jake Paul komoly verést kapott Anthony Joshuától

Fotó: Leonardo Fernandez/Getty Images via AFP

Az Anthony Joshuától elszenvedett brutális kiütés után a YouTube-sztárból lett bokszoló elárulta, hogy egy időre visszavesz, hogy támogassa párját, a gyorskorcsolyázó Jutta Leerdamet a hamarosan kezdődő téli olimpián, ezt követően pedig Puerto Ricóba költözteti a holland szépséget.

Jake Paul visszavonul?

„Tartok egy kis szünetet, hogy támogassam Juttát az olimpián. Utána idehozom, Puerto Ricóba fog költözni. Talán elmegyünk snowboardozni vagy ilyesmi” – mondta Jake Paul, akitől ezt követően megkérdezte a testvére, mit gondol a családalapításról.

Készen állok, tesó. Nagyon durva babalázam van. Nagyon szeretnék gyerekeket”

– tette hozzá a YouTube-sztár.

Jutta Leerdam és Jake Paul 2023-ban jöttek össze, miután a YouTube-sztár üzenetet küldött a holland szépségnek az Instagramon, és meghívta a podcastműsorába.

Jutta Leerdam nem csak gyönyörű, hanem rendkívül tehetséges is

Fotó: Tetsu Joko/Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

A gyorskorcsolyázót senki sem lepte meg jobban a kapcsolat gyors alakulása miatt, mint saját maga. A Netflix Countdown: Paul vs Tyson című dokumentumsorozatában így mesélt erről:

Soha, de soha nem gondoltam volna, hogy randizni fogok vele. Tényleg soha. Persze nem tudtam róla sokat. Csak az Instagramját tudtam nézegetni, és véleményt alkotni róla, ahogy az egész világ teszi”

– elevenítette fel a kezdeteket a holland olimpikon.

Jake is odáig volt Juttáért, szupernőnek nevezte, és azt mondta róla, hogy ő a legcsodálatosabb nő a világon.