A küzdelem hat menetig tartott, mielőtt Anthony Joshua pusztító ütése padlóra küldte Jake Pault, akinek az állkapcsa két helyen is eltört.

Lehet, hogy Jake Paul egy ideig szívószállal eszik majd, de a pénz láthatóan nagyon is boldogítja

Fotó: LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jake Paul pénzben fürdik a Joshua elleni KO után

A sérülés olyan súlyos volt, hogy műtétet igényelt, néhány fogát is el kellett távolítani, és egy hétig nem ehet szilárd ételt.

Ennek ellenére Paul láthatóan nem szomorú. A meccs elképesztő, 200 millió fontos esemény volt (közel 90 milliád forint), amelyet világszerte a Netflix közvetített, így a sportoló busásan keresett rajta.

Röviddel a vereség után az Instagramon osztott meg egy képet, amelyen magángépén, pénzkötegekkel körülvéve pózol.

A fotóhoz egy inspiráló üzenetet is mellékelt:

Az amerikai álom. Kezdd el a tiédet ma. Higgy benne. Bukj el. Dolgozz. Bukj el. Tanulj. Bukj el. Soha ne add fel.

A 28,6 milliós követőtáborának szánt posztján pár óra óra alatt több mint egymillió lájkot gyűjtött, és jól mutatja, hogy Paul a vereség ellenére is boldog lehet.

Meglepő módon nemcsak a rajongók gratuláltak a bokszolónak, hanem például az amerikai elnök, Donald Trump is dicsérte Paul kitartását:

A repülőn volt alkalmam megnézni a Jake Paul-meccset, és nagyon jól teljesített – különösen, ha figyelembe vesszük a bátorságát egy rendkívül tehetséges és óriási Anthony Joshua ellen.

Bár a ringben mutatott óvatos stílusa és a meccs drámai befejezése sokakat meglepett, Jake Paul számára úgy tűnik, a valódi győzelem az, hogy másokat inspiráljon – még akkor is, ha közben összetört állkapoccsal mosolyog a pénzkötegek között.