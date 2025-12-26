Az Origón is beszámoltunk tavaly a 2024-es év egyik legjobban várt bokszmeccséről, amelyen az 58 éves bokszlegenda, Mike Tyson lépett ringbe a youtuber-ből lett profi ökölvívó Jake Paul ellen. A mérkőzést végül a fiatal titán nyerte pontozással (a pontozóbírók közül egyikük 80-72-es, ketten 79-73-as pontozással hozták ki győztesnek Pault). Azonban a bunyó nem ért véget az eredményhirdetéssel, megannyi elmélet látott napvilágot arról, hogy az egykori vitathatatlan nehézsúlyú világbajnok nem üthette ki médiasztár riválisát. Sokan a meccsből kerestek és kockáztak ki olyan részleteket, amelyeken azt vélték látni, hogy Tyson egész egyszerűen nem meri elengedni félelmetes hírű ökleit, és mintha kímélte volna Pault.

Jake Paul és Mike Tyson 2024-ben csapott össze egymással

Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Jake Pault így ütötte volna ki Mike Tyson

Nos, valaki vette a fáradtságot és megkérte a mesterséges intelligenciát, hogy nézze meg, mit tett volna Tyson Paullal, ha úgy igazán elengedi a kezeit. A végeredmény lent látható, a legvége talán költői túlzás lett, de előtte az a horog, nos, az emlékeztetett a jó öreg Tysonra.