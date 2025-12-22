Nemrég az Origón is beszámoltunk arról, hogy súlyos állkapocssérülést szenvedett Jake Paul, akit a magyar idő szerint szombat hajnalban kiütéses vereséggel végződött mérkőzése után megoperáltak. Az orvosi prognózis alapján az sem kizárt, hogy véget ért Jake Paul profi ökölvívó-pályafutása. A színészből és videóbloggerből lett amerikai bokszoló, Jake Paul a Miamiban rendezett gálán a kétszer is vitathatatlan világbajnoki címet szerzett, 36 éves Anthony Joshuával csapott össze. A brit korábbi nehézsúlyú világbajnok a hatodik menetben kiütötte Pault, aki a mérkőzés során összesen négyszer került padlóra. Paul sérülését műtéti úton, lemezekkel és csavarokkal rögzítették, a beavatkozás pedig az egyik területen a fogakat és azok gyökereit is érintette, amelyeket el kellett távolítani.

Lehet, hogy Jake Paul egy ideig szívószállal eszik majd, de a pénz láthatóan nagyon is boldogítja

Fotó: LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jake Paul ennek a nyilatkozatnak nem fog örülni

Ha mindez nem lenne elég, Joshua tett egy olyan nyilatkozatot, amivel egyrészt elismerte azt, amit a rajongói is mondtak, azaz, hogy a hatodik menet előtt befejezhette volna a csatát, másrészt ezzel nem kicsit rúgott bele Paulba.

„Jobbnak kellett volna lennem” – mondta Joshua a meccs utáni sajtótájékoztatón. – „Ez győzelem, de nem siker. Úgy gondolom, az edzőm többet vár tőlem, és én is többet várok saját magamtól. De mit tehetünk? Nem tudjuk visszaforgatni az időt. Előre kell mennünk. Ezt most már a múltban kell hagynom. Lehet, hogy látni fogsz egy kis közösségi médiás felhajtást, az algoritmusok figyelmének meglovaglását, de számomra ez már a múlt. Nem élhetek ebből a győzelemből. Rengeteget kell még fejlődnöm. Nem vagyok elégedett.”

A teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy azért elismerte Paul teljesítményét is, hogy nem adta fel a küzdelmet és egyáltalán ki mert állni ellene a mérkőzésre.