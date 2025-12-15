A világranglistán 32. helyen álló Joe Cullen magabiztos teljesítménnyel, három szettben győzte le a 72. helyezett Bradley Brookst, így a papírformát érvényesítve jutott be a legjobb 64 közé a dartsvilágbajnokságon.

Joe Cullen továbbjutott az első fordulóból a darts-vb-n

Fotó: MONIKA SKOLIMOWSKA / DPA

Joe Cullen élő adásban káromkodott, darazsak zavarták meg a sztárokat

A „Rocksztár” becenévre hallgató 36 éves angol dartsos felszabadultan nyilatkozott a Sky Sports riporterének, miután remek győzelemmel rajtolt a darts-vb-n.

Ez őrületes volt, drágám. Kib.szottul őrületes volt”

– káromkodta el magát Cullen, majd gyorsan a szája elé tette a kezét, miután észbe kapott, hogy élő adásban trágárkodott. „Nem ezt akartam mondani, bocsánat! Ezért büntetés jár. Sajnálom. Most azonnal kifizetem!” – mondta kérdezőjének Cullen.

Az Alexandra Palace-ban zajló világbajnokságon több meccsen is hívaltan vendég zavarta meg a játékosokat, többször is feltűnt egy darázs,

amely a dartsosok körül kellemetlenkedett. A vb-címvédő Luke Littlernek is meggyűlt már a baja az egyik rovarral a nyitómeccsén, az indiai Nitin Kumar pedig a nyilával talált el egy körülötte röpködő darazsat.

Another night, another sighting of the Ally Pally wasp! 🐝 pic.twitter.com/1qnljF0BlV — Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) December 14, 2025

Mindeközben Stephen Bunting meccsén szervezői baki borzolta a kedélyeket.

