Rendkívüli

Orbán Viktor fontos üzenetet küldött a közelgő brüsszeli csúcsról

Ezt tudnia kell!

Új szabályok jövőre, autósok, figyelem! – ezek nélkül megbírságolhatják

A darts-vb első fordulójából magabiztos sikerrel jutott tovább a „Rocksztár” becenévre hallgató angol játékos. Joe Cullennek a győzelme után máris elnézést kellett kérnie, ugyanis elő adásban káromkodott egy nagyot.

A világranglistán 32. helyen álló Joe Cullen magabiztos teljesítménnyel, három szettben győzte le a 72. helyezett Bradley Brookst, így a papírformát érvényesítve jutott be a legjobb 64 közé a dartsvilágbajnokságon.

13 June 2022, Berlin: Darts: Cazoo Premier League, Clayton (Wales) v Cullen (England); Play-Offs in the Mercedes-Benz Arena in Berlin: English player Joe Cullen throws a dart on the dartboard. Cullen won 4:10. Photo: Monika Skolimowska/dpa (Photo by Monika Skolimowska / dpa Picture-Alliance via AFP)
Joe Cullen továbbjutott az első fordulóból a darts-vb-n
Fotó: MONIKA SKOLIMOWSKA / DPA

Joe Cullen élő adásban káromkodott, darazsak zavarták meg a sztárokat

A „Rocksztár” becenévre hallgató 36 éves angol dartsos felszabadultan nyilatkozott a Sky Sports riporterének, miután remek győzelemmel rajtolt a darts-vb-n

Ez őrületes volt, drágám. Kib.szottul őrületes volt” 

– káromkodta el magát Cullen, majd gyorsan a szája elé tette a kezét, miután észbe kapott, hogy élő adásban trágárkodott. „Nem ezt akartam mondani, bocsánat! Ezért büntetés jár. Sajnálom. Most azonnal kifizetem!” – mondta kérdezőjének Cullen.

Az Alexandra Palace-ban zajló világbajnokságon több meccsen is hívaltan vendég zavarta meg a játékosokat, többször is feltűnt egy darázs, 

amely a dartsosok körül kellemetlenkedett. A vb-címvédő Luke Littlernek is meggyűlt már a baja az egyik rovarral a nyitómeccsén, az indiai Nitin Kumar pedig a nyilával talált el egy körülötte röpködő darazsat.

Mindeközben Stephen Bunting meccsén szervezői baki borzolta a kedélyeket.

A darts-vb negyedik esti progamjának összefoglalója:

 

