John Cena nem tudott győzni karrierje utolsó pankráció mérkőzésén a WWE-nél a hétvégén, Washington D.C.-ben. Cena Guntherrel szállt szembe, a kétszeres nehézsúlyú világbajnokkal, aki a Last Time Is Now Tournament megnyerésével szerezte meg a jogot arra, hogy a legenda ellen lépjen ringbe.

John Cena a pankráció egyik legnagyobb alakja

Fotó: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

John Cena az egész világon ismert

Amint Cena belépett a ringbe, Gunther nekilátott a munkának, és ugyan a legenda mindent megtett, amit tudott, de Gunther egyszerűen túl erős volt.

A Ring Tábornoka becenévre hallgató sportoló végül háromszög fojtásba tette Cenát, és a 17-szeres WWE-bajnok kénytelen volt feladni a meccset. A nézők az arénában megdöbbentek, és Gunthert kifütyülték. A mérkőzés után a WWE szupersztárjai és tartalomért felelős igazgatója, Paul „Triple H” Levesque lejött a ringbe, hogy gratuláljon Cenának a hihetetlen karrierjéhez. A visszavonuló ikon meghajolt a ringben, és megköszönte a rajongóknak mindazt, amit az elmúlt 25 évben tettek érte.

Idén a Royal Rumble-on kezdődött a búcsúturnéja, ahol a torna második helyén végzett. Majd megnyerte az Elimination Chamber mérkőzést, hogy Cody Rhodes ellen küzdhessen a vitathatatlan WWE bajnoki címért. Megdöbbentette a rajongókat egy heel turn-nel (gonosszá vált), azonban ez a heel személyiség csak néhány hónapig tartott nála, mivel nyárra visszatért a rajongók által szeretett és imádott babyface-hez (jó karakter).

2025-ben még volt meccse Cenának CM Punkkal, Styles-szal, Logan Paul-lal, Brock Lesnarral és Dominik Mysterióval is.