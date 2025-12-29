Nigéria délnyugati részén, az Ogun állambeli Lagos–Ibadan gyorsforgalmi úton a hétvégén súlyos közúti baleset történt, amelyben Anthony Joshua, a brit–nigériai ökölvívás egyik legismertebb alakja is érintett volt. A hírek szerint Joshua utasként utazott a járműben, vagyis nem ő ült a volánnál, amikor az autó egy teherautóval ütközött. A bokszoló könnyebb sérülésekkel megúszta, kórházba szállították, ugyanakkor a tragédiának két halálos áldozata is van: a kocsiban utazó két másik ember a helyszínen életét vesztette.

Joshua az elmúlt időszakban a Jake Paul elleni győzelmével került be a hírekbe

Fotó: GIORGIO VIERA / AFP

A helyi beszámolók alapján a Joshuát szállító Lexus terepjáró Makun közelében ütközhetett neki egy álló vagy lassan haladó teherautónak. Az eset után a mentők és a környéken tartózkodók azonnal a roncsokhoz siettek. A közösségi médiában terjedő felvételeken Joshua láthatóan megviselt állapotban, üvegszilánkok és összetört karosszériaelemek között tűnik fel, miközben próbálnak segíteni rajta és kimenekíteni a járműből.

A baleset legsúlyosabb következménye, hogy két utas a helyszínen meghalt. Egyes értesülések szerint összesen négyen utazhattak az autóban, és a legsúlyosabb sérüléseket nem Joshua szenvedte el.

Joshua kórházba került, vizsgálják a körülményeket

A bokszolót a baleset után kórházba vitték, ahol kivizsgálták, és a jelentések szerint nincsen életveszélyben. A hatóságok közben vizsgálják a karambol pontos körülményeit, azt is, hogy mi vezetett az ütközéshez, illetve milyen szerepet játszhattak a látási viszonyok, a forgalom vagy a teherautó helyzete az úton.

A történtek híre gyorsan bejárta a nemzetközi sportsajtót. A közösségi oldalakon terjedő képek és videók sokakat megráztak: világszerte milliók látták a nehézsúly egyik legismertebb arcát a roncsok mellett, miközben a körülötte segítők próbálják rendezni a helyzetet. A részvétnyilvánítások nemcsak Joshua felépülésére, hanem elsősorban az elhunytak családjaira irányulnak.

Miért volt Nigériában?

Joshua nigériai gyökereit régóta büszkén vállalja, és korábban is többször megfordult az országban, látogatásait rendszerint nagy érdeklődés kísérte. Pályafutása egyik csúcspontja a 2012-es londoni olimpiai aranyérem volt, később pedig profi világbajnoki címeket szerzett nehézsúlyban.