Halálos közúti baleset résztvevője volt egy nigériai autópályán Anthony Joshua profi ökölvívó, a britek korábbi nehézsúlyú világbajnoka. Joshua legutóbbi ellenfelét, a videóbloggerből lett profi ökölvívót, Jake Pault is megrendítették a történtek.

A tragédia hétfőn történt Makunban, a Lagos és Ibadan közötti autópályán. Anthony Joshua utasként volt jelen a gépkocsiban, ami a szemtanúk szerint belerohant egy álló teherautóba. A bokszoló a vezető mögött ült, de a sofőr melletti, valamint a Joshua mellett ülő személy a helyszínen meghalt.

Fotó: LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Halálos közúti baleset résztvevője volt Anthony Joshua

A közösségi médiát bejárták a balesetről készült felvételek, amelyeken látható, amint a korábbi nehézsúlyú világbajnokot kihúzzák a roncsok közül. Bár úgy tudni, a nigériai származású brit sportoló könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, kórházba szállították kivizsgálásra.

A baleset a színészből és videóbloggerből lett amerikai profi ökölvívót, Jake Pault is sokkolta, aki megható üzenetben támogatta Joshuát, akivel tíz napja csapott össze a ringben

„Az élet sokkal fontosabb, mint a boksz. Imádkozom az elhunytakért, AJ-ért és mindenkiért, aki érintett volt a szerencsétlen balesetben” – írta Paul, akit a hatodik menetben KO-zott Joshua.

Az amatőrként 2012-ben szupernehézsúlyú olimpiai bajnokká avanzsált, majd a hivatásosok között kétszer is vitathatatlan világbajnoki címet szerzett 36 éves Joshua december 20-án lépett a kötelek közé Paul ellen, akit négyszer is padlóra küldött, s mint később kiderült, két helyen eltörte az állkapcsát – mielőtt a vezetőbíró végleg beszüntette volna az egyoldalú küzdelmet.

