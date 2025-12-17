Live
Jutta Leerdam, a világ egyik legjobb gyorskorcsolyázója, aki gőzerővel készül a téli olimpiára. Jutta Leerdam célja az aranyérem, de a jégen kívül már most teljesült egy régi álma. A holland klasszis büszkén osztotta meg magáról, hogy mit ért el.

„Amikor az álmok valóra válnak…” – ezzel a felirattal tett közzé egy videót Jutta Leerdam az Instagram-oldalán. A bejelentés lényege, hogy a Nike szponzorált sportolója lett, és együttműködésbe kezdett a világhírű sportszergyártóval.

Jutta LEERDAM of Netherlands reacts after the Women's 500 meters at the ISU Speed Skating World Cup at Calgary Olympic Oval in Calgary, Canada, on November 23, 2025. Dutch LEERDAM finished second in the event. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Tetsu Joko / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Jutta Leerdam nem csak gyönyörű, hanem rendkívül tehetséges is
Fotó: TETSU JOKO / Yomiuri

Jutta Leerdam érthetően rendkívül boldog a megállapodás miatt

„Még mindig alig hiszem el. A bennem élő kislány hatalmas mosollyal az arcán örül, a nő pedig, akivé váltam, végtelenül büszke” – írta a gyorskorcsolyázó. „Ez mindig is az álmom volt, a jégen nyújtott teljesítményem mellett. Soha nem értem be kevesebbel, mert pontosan tudtam, mit akarok.”

Múlt hónapban derült ki, hogy Leerdam a NikeSKIMS csapathoz is csatlakozott, ami egy ismert női sportruházati márka, amelyet Kim Kardashian alapított.

Leerdam számára rendkívül mozgalmas időszak következik. Másfél héten belül kezdődik az olimpiai kvalifikációs verseny, ahol kivívhatja részvételét a milánói téli olimpián. A 2022-es játékokon ezüstérmet szerzett, a japán Takagi Mijo mögött.

Képeken a szexi olimpikon:

Galéria: Elképesztően szexi a holland sztársportolónő, Jutta Leerdam
1/26
A szuperszexi, olimpiai ezüstérmes holland gyorskorcsolyázónő, Jutta Leerdam

A holland sportoló azért hagyta ki a legutóbbi világkupa-versenyt, hogy a lehető legjobb formában és frissen érkezzen a kvalifikációra.

A sporton túl a magánéletben is izgulhat: ezen a héten vőlegényéért, Jake Paulért szorít majd, aki pénteken Anthony Joshua ellen lép ringbe. Ez az amerikai, youtuberből lett sportoló eddigi pályafutásának legnagyobb mérkőzése lesz.

