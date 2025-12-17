„Amikor az álmok valóra válnak…” – ezzel a felirattal tett közzé egy videót Jutta Leerdam az Instagram-oldalán. A bejelentés lényege, hogy a Nike szponzorált sportolója lett, és együttműködésbe kezdett a világhírű sportszergyártóval.

Jutta Leerdam nem csak gyönyörű, hanem rendkívül tehetséges is

Fotó: TETSU JOKO / Yomiuri

Jutta Leerdam érthetően rendkívül boldog a megállapodás miatt

„Még mindig alig hiszem el. A bennem élő kislány hatalmas mosollyal az arcán örül, a nő pedig, akivé váltam, végtelenül büszke” – írta a gyorskorcsolyázó. „Ez mindig is az álmom volt, a jégen nyújtott teljesítményem mellett. Soha nem értem be kevesebbel, mert pontosan tudtam, mit akarok.”

Múlt hónapban derült ki, hogy Leerdam a NikeSKIMS csapathoz is csatlakozott, ami egy ismert női sportruházati márka, amelyet Kim Kardashian alapított.

Leerdam számára rendkívül mozgalmas időszak következik. Másfél héten belül kezdődik az olimpiai kvalifikációs verseny, ahol kivívhatja részvételét a milánói téli olimpián. A 2022-es játékokon ezüstérmet szerzett, a japán Takagi Mijo mögött.

