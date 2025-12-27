Jutta Leerdam számára fájdalmas délutánt hozott az olimpiai kvalifikációs verseny a gyorskorcsolyázók ikonikus helyszínén, a Thialfban. Leerdam az 1000 méteres futam során elesett. A lelátón ülő vőlegénye, Jake Paul is csak hitetlenkedett, miközben Leerdam szemében is megjelentek a könnyek. Az esése miatt lemaradt az automatikus olimpiai indulást érő kvótáról.

Jutta Leerdam nem értette a történteket

Fotó: SEM VAN DER WAL / ANP

Jutta Leerdam több mint 50 km/órás sebességnél csapódott bele a palánkba

Az olimpiai kvalifikációs torna Heerenveenben eddig egyértelmű kudarcnak számít Jutta Leerdam számára. A holland gyorskorcsolyázó az egyik legnagyobb esélyes volt arra, hogy az 1000 méteren közvetlen olimpiai indulási jogot szerezzen. Ennek ellenére Leerdam kicsúszott, és ezzel gyakorlatilag elszálltak az esélyei kedvenc számában. A lelátókon döbbent csend uralkodott, a holland sportoló pedig könnyekben tört ki.

Leerdam a palánkban kötött ki

Fotó: SEM VAN DER WAL / ANP

„Olyan érzésem volt, mintha valamire ráléptem volna. Teljesen kicsúsztam. Borzasztóan csalódott vagyok, mert tudom, hogy simán meg tudtam volna futni a győztes időt – minden tisztelettel” – mondta Leerdam, aki abban bízhat, hogy az 500 vagy az 1500 méteren nyújtott teljesítménye meggyőzi a Holland Korcsolyázó Szövetség válogatóbizottságát, és így mégis ott lehet az olimpián ezen a számon. Erre három úgynevezett „kijelölési hely” adhat még esélyt.

Jake Paul is ott volt a lelátón

Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP

„Remélem, Hollandia a legjobb versenyzőket akarja a rajthoz állítani. Úgy gondolom, közéjük tartozom” – zárta gondolatait.

Jutta Leerdam korábban örömhírt jelentett be, ugyanis szponzorált sportoló lett.