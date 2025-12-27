Live
Jutta Leerdam, a hollandok gyorskorcsolyázója elesett kedvenc távján, így elúszott az olimpiai kvóta és a közvetlen kijutás esélye. Jutta Leerdam így már csak reménykedhet az ötkarikás szereplésben.

Jutta Leerdam számára fájdalmas délutánt hozott az olimpiai kvalifikációs verseny a gyorskorcsolyázók ikonikus helyszínén, a Thialfban. Leerdam az 1000 méteres futam során elesett. A lelátón ülő vőlegénye, Jake Paul is csak hitetlenkedett, miközben Leerdam szemében is megjelentek a könnyek. Az esése miatt lemaradt az automatikus olimpiai indulást érő kvótáról.

Jutta Leerdam nem értette a történteket
Jutta Leerdam nem értette a történteket
Fotó: SEM VAN DER WAL / ANP

Jutta Leerdam több mint 50 km/órás sebességnél csapódott bele a palánkba

Az olimpiai kvalifikációs torna Heerenveenben eddig egyértelmű kudarcnak számít Jutta Leerdam számára. A holland gyorskorcsolyázó az egyik legnagyobb esélyes volt arra, hogy az 1000 méteren közvetlen olimpiai indulási jogot szerezzen. Ennek ellenére Leerdam kicsúszott, és ezzel gyakorlatilag elszálltak az esélyei kedvenc számában. A lelátókon döbbent csend uralkodott, a holland sportoló pedig könnyekben tört ki.

Netherlands' Jutta Leerdam falls on the first day of the speed skating long track Olympic qualifying tournament in Thialf, on December 26, 2025. (Photo by Sem VAN DER WAL / ANP / AFP) / Netherlands OUT
Leerdam a palánkban kötött ki
Fotó: SEM VAN DER WAL / ANP

„Olyan érzésem volt, mintha valamire ráléptem volna. Teljesen kicsúsztam. Borzasztóan csalódott vagyok, mert tudom, hogy simán meg tudtam volna futni a győztes időt – minden tisztelettel” – mondta Leerdam, aki abban bízhat, hogy az 500 vagy az 1500 méteren nyújtott teljesítménye meggyőzi a Holland Korcsolyázó Szövetség válogatóbizottságát, és így mégis ott lehet az olimpián ezen a számon. Erre három úgynevezett „kijelölési hely” adhat még esélyt.

US YouTuber and boxer Jake Paul, partner of Dutch speed skater Netherlands' Jutta Leerdam, attend the first day of the speed skating long track Olympic qualifying tournament in Thialf, on December 26, 2025. (Photo by Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP) / Netherlands OUT
Jake Paul is ott volt a lelátón
Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP

„Remélem, Hollandia a legjobb versenyzőket akarja a rajthoz állítani. Úgy gondolom, közéjük tartozom” – zárta gondolatait.

Jutta Leerdam korábban örömhírt jelentett be, ugyanis szponzorált sportoló lett.

A szuperszexi, olimpiai ezüstérmes holland gyorskorcsolyázónő, Jutta Leerdam
