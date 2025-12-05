Live
Elfogatóparancsot adott ki a rendőrség Káté Gyula ellen. A korábbi ökölvívót kábítószer birtoklása miatt körözik.

Az év magyar ökölvívójának négyszer megválasztott Káté Gyula fényképe megjelent a police.hu körözési listáján, az indoklás szerint kábítószer birtoklása miatt keresik - szúrta ki a Bors. A juniorok között 2000-ben világbajnok egykori sportoló ellen december 2. óta van kiadva elfogatóparancs.

Káté Gyulát (balra) kábítószer birtoklása miatt körözik
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkeszőség

A kábítószer előtt sikeres volt

Káté a 21. század egyik legjobb magyar amatőr ökölvívója volt: 2000-ben junior világbajnokságot nyert, felnőtt világ- és Európa-bajnokságokon is két-két bronzérmet szerzett, utóbbin két ezüst is összejött, valamint részt vett a 2012-es, londoni olimpián, amelyen a legjobb tizenhat között búcsúzott, ezután jelentette be visszavonulását.

