A történet leginkább azért figyelemre méltó, mert Kajtár Orsolya későn vágott bele a sportágba: 2019-ben kezdett el erőemeléssel foglalkozni, az első versenyén pedig 2022-ben indult, 47 évesen. Most, 50. születésnapjához közeledve reális esélye van arra, hogy nemzetközi színtéren is megméresse magát.

Kajtár Orsolya példája is bizonyítja, hogy sohasem késő elkezdeni sportolni

Nincsenek szuperképességeim, nem vagyok genetikai csoda. Átlagos életem van, teljes munkaidős állásom, családom és barátaim. Ami nem átlagos bennem, az a kitartásom és a hitem abban, hogy soha nem késő elkezdeni és megvalósítani az álmainkat

– fogalmazott.

Kajtár Orsolya álma valóra válhat az Eb-részvétellel

A sportoló a közösségi oldalán IPF-erőemelőként mutatkozik be: a Masters 2-es korosztályban, -84 kilogrammos súlycsoportban versenyez, és kiemeli, hogy a legjobb összetett eredménye 390 kilogramm.

A Vimeo-oldalán így fogalmaz:

Nulláról indultam. Rengeteg munkaóra, kudarc, győzelem, mosoly és könny tesz hőssé. Ezek vittek el ehhez a hatalmas mérföldkőhöz: hogy a magyar erőemelő-válogatott tagja lettem.

A felkészülés egy ilyen szintű versenyre komoly anyagi terhekkel is jár: edzések, felkészülési versenyek, utazás, nevezési díjak, szövetségi licenc és felszerelés is része a költségeknek. Ezért az adománygyűjtés – a sajtóközlemény szerint az eredeti cél elérése után is – nyitva maradt, és további támogatásokat is fogad.