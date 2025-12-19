A Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján dolgozó kardiológus és sportorvos több mint 15 éve foglalkozik versenyzőkkel, 7 éve pedig a magyar úszóválogatott csapatorvosa – a tokiói és párizsi olimpiai sikerekben is érintett klasszisok mellett. Sydó Nóra részt vett Kapu Tibor és társai felkészítésében is.

Sydó Nóra, a magyar úszóválogatott csapatorvosa és Kapu Tibor űrhajós

Forrás: SzPress Hírszolgálat

Kapu Tibort és társait is csúcsformába kellett hozni

Sydó Nóra életének különleges kihívását jelentette — egyben szakmai eredményeinek elismerését is —, hogy a HUNOR Magyar Űrhajós Programba is bekapcsolódhatott. Ebben a minőségében tagja lehetett annak a szakmai csapatnak, amely előbb részt vett az űrhajósjelöltek kiválasztásában, majd a versenyben maradtak fizikai felkészítésében, végül a földre érkezést követő rehabilitációban.

„Másfél évtizede foglalkozom versenyzőkkel, így például a szűrővizsgálatok irányításával; immár a hetedik éve vagyok a magyar úszóválogatott csapatorvosa. Köztük azoknak a világhírű olimpikonoknak is támogatója, akik éremszerzőként járultak hozzá a magyarok tokiói és párizsi sikereihez. A sportban gyűjtött tapasztalataim támpontot jelentettek az űrhajósjelöltjeink felkészítéséhez, ugyanakkor számos speciális ismeretet menet közben kellett elsajátítanom. Erre azért is szükség volt, mert az űrhajósokat olyan hatások érik, amelyekkel egy sportolónak soha nem kell szembesülnie.”

Az arányok is egészen mások a fizikai terhelés nagyságát és intenzitását összevetve. Egy élsportoló hetente olykor húsz edzést végez el, egy űrbe készülő társa viszont legfeljebb tízet — ugyanakkor a terhelés jellege és a kitűzött cél is egészen más. Az űrutazás közben nincs szükség olyan acélos izomzatra, mint amellyel a „földi” sportolók rendelkeznek; szívósságra, speciális állóképességre viszont annál inkább

— nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak a Veszprémben született Sydó Nóra.

Sydó Nóra arról is beszámolt az SzPressnek, hogy ha nem is úgy, mint egy olimpikonnál, de az űrhajósjelöltek felkészítésének hajrájában is valójában egyfajta csúcsformába hozás volt a cél, tekintettel a feladatok nehézségére és összetettségére.