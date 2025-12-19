A Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján dolgozó kardiológus és sportorvos több mint 15 éve foglalkozik versenyzőkkel, 7 éve pedig a magyar úszóválogatott csapatorvosa – a tokiói és párizsi olimpiai sikerekben is érintett klasszisok mellett. Sydó Nóra részt vett Kapu Tibor és társai felkészítésében is.
Kapu Tibort és társait is csúcsformába kellett hozni
Sydó Nóra életének különleges kihívását jelentette — egyben szakmai eredményeinek elismerését is —, hogy a HUNOR Magyar Űrhajós Programba is bekapcsolódhatott. Ebben a minőségében tagja lehetett annak a szakmai csapatnak, amely előbb részt vett az űrhajósjelöltek kiválasztásában, majd a versenyben maradtak fizikai felkészítésében, végül a földre érkezést követő rehabilitációban.
„Másfél évtizede foglalkozom versenyzőkkel, így például a szűrővizsgálatok irányításával; immár a hetedik éve vagyok a magyar úszóválogatott csapatorvosa. Köztük azoknak a világhírű olimpikonoknak is támogatója, akik éremszerzőként járultak hozzá a magyarok tokiói és párizsi sikereihez. A sportban gyűjtött tapasztalataim támpontot jelentettek az űrhajósjelöltjeink felkészítéséhez, ugyanakkor számos speciális ismeretet menet közben kellett elsajátítanom. Erre azért is szükség volt, mert az űrhajósokat olyan hatások érik, amelyekkel egy sportolónak soha nem kell szembesülnie.”
Az arányok is egészen mások a fizikai terhelés nagyságát és intenzitását összevetve. Egy élsportoló hetente olykor húsz edzést végez el, egy űrbe készülő társa viszont legfeljebb tízet — ugyanakkor a terhelés jellege és a kitűzött cél is egészen más. Az űrutazás közben nincs szükség olyan acélos izomzatra, mint amellyel a „földi” sportolók rendelkeznek; szívósságra, speciális állóképességre viszont annál inkább
— nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak a Veszprémben született Sydó Nóra.
Sydó Nóra arról is beszámolt az SzPressnek, hogy ha nem is úgy, mint egy olimpikonnál, de az űrhajósjelöltek felkészítésének hajrájában is valójában egyfajta csúcsformába hozás volt a cél, tekintettel a feladatok nehézségére és összetettségére.
„A terhelhetőség mutatóinak mindvégig kiemelkedően jónak, sőt egyre jobbnak kellett lennie. Erről többek között vérvizsgálatokkal, EKG-val, szívultrahanggal, valamint testsúly- és testösszetétel-méréssel, továbbá spiroergometriai (terhelésélettani) vizsgálatokkal alkottunk képet.”
A felkészítésben nagy jelentőséget tulajdonítottunk az úgynevezett antigravitációs izmok foglalkoztatásának, amelyben felkészült edzők voltak a segítségünkre.
Büszke vagyok arra, hogy az én ötletem nyomán vontunk be a programba egy úgynevezett antigravitációs futópadot, amely egy újszerű megoldással tökéletesen tehermentesíti a test alsó szegmensét.
„Ezt az érdeklődők személyesen is kipróbálhatják a Huniverzum látogatóközpontban.”
A rehabilitáció ma már nem mostohagyerek
Örök téma és feladat Sydó Nóra számára a sportolók gondosan megtervezett — és ezért is hatékony — rehabilitációs folyamatának kérdése. Ez nem is olyan régen még amolyan mostohagyereknek számított, sokszor hanyagolható teendőként kezelték.
Volt idő, amikor sok edző azt emlegette, hogy a sérüléséből felépülő, kisebb vagy bonyolultabb műtéten átesett sportolókkal visszatérésük előtt elég, ha a gyógytornászok és a masszőrök foglalkoznak, a terhelést pedig a fokozatosság elvét követve kell adagolni.
„Az elmúlt öt-hat esztendő az innováció időszaka volt a gyógyítás és a rehabilitáció történetében. Ma már olyan korszerű eszközök, csúcstechnológiát alkalmazó berendezések állnak rendelkezésre, amelyek ugyan nem váltják ki a hagyományos megoldásokat, viszont jelentős mértékben növelik a hatékonyságot, és célzottan segítik elő a sportolók teljes gyógyulását.”
Ezek közé tartozik a lökéshullám-, lézer- és ultrahangterápia, valamint elektro- és rádiófrekvenciás eszközök, amelyek már hordozható formában is elérhetők.
„Amennyiben a sportolók és felkészítőik együttműködésére is számítani lehet, a várt eredmény sem marad el. Minden gyógyult sportoló egy-egy sikertörténet számomra és a velem dolgozó elhivatott csapat tagjai számára: akiket sikerült biztonsággal visszaengedni az élsporthoz” — hangsúlyozta befejezésül Sydó Nóra.
