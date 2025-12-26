Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Trump nem finomkodott: halálos csapást mért az ISIS-re

Olvasta?

Forradalom a Gmail bejelentkezésnél – ezt nem árt tudni

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ünnepek alkalmából tizenkét magyar sportolót kértünk arra, hogy segítsen nekünk boldog karácsonyt kívánni olvasóinknak. Fogadják szeretettel bajnokaink előadásában Szilágyi Domokos Karácsony című versét.

Tizenkét kiváló magyar sportolót kértünk arra, hogy segítsen nekünk boldog karácsonyt kívánni.

Bajnokaink kívántak kellemes karácsonyt olvasóinknak 
Bajnokaink kívántak kellemes karácsonyt olvasóinknak 
Fotó: Unsplash

Kellemes karácsonyt kívánunk!

Csernovicki Éva cselgáncsozó, Juhár Dalma röplabdázó, Csikós Zsóka kajakozó, a kosárlabdázók, Studer Ágnes és Perl Zoltán, az atléták, Ekler Luca és Halász Bence, a kézilabdázók, Szemerey Zsófi és Bánhidi Bence, a jégkorongozó Bálizs Bence, a labdarúgó Ádám Martin és a súlyemelő, a Magyar Súlyemelő-szövetség elnöke, Nagy Péter segítségét kértük, hogy tolmácsolja olvasóinknak karácsonyi jókívánságainkat – Szilágyi Domokos Karácsony című versével.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!