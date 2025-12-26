Az ünnepek alkalmából tizenkét magyar sportolót kértünk arra, hogy segítsen nekünk boldog karácsonyt kívánni olvasóinknak. Fogadják szeretettel bajnokaink előadásában Szilágyi Domokos Karácsony című versét.
Kellemes karácsonyt kívánunk!
Csernovicki Éva cselgáncsozó, Juhár Dalma röplabdázó, Csikós Zsóka kajakozó, a kosárlabdázók, Studer Ágnes és Perl Zoltán, az atléták, Ekler Luca és Halász Bence, a kézilabdázók, Szemerey Zsófi és Bánhidi Bence, a jégkorongozó Bálizs Bence, a labdarúgó Ádám Martin és a súlyemelő, a Magyar Súlyemelő-szövetség elnöke, Nagy Péter segítségét kértük, hogy tolmácsolja olvasóinknak karácsonyi jókívánságainkat – Szilágyi Domokos Karácsony című versével.
