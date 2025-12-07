Az már néhány perccel a rajt után eldőlt, hogy Simona Quadarella nyeri a számot, az olaszok kiválósága ugyanis kétszáz méter után már óriási fölénnyel vezetett. Késely Ajna a táv felénél másfél másodperccel volt lemaradva a harmadik helyen tempózó spanyol riválisától, és egyértelműen versenyben volt a dobogóért.

Késely Ajna bronzérmet nyert az 1500 méteres gyorsúszás döntőjében

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

Késely Ajna bronzérmes a rövidpályás úszó Eb-n

Kétszáz méterrel a cél előtt gyakorlatilag hárman harcoltak egy éremért - a német Maya Werner ezüstjét sem fenyegette már veszély -, a magyar versenyző remekül osztotta be az erejét, aminek köszönhetően 15:51.73 perces idővel harmadikként csapott célba.

Ez volt a cseresznye a habon, nem gondoltam volna. Úszás közben volt egy pillanat, amikor az olasz és a német nagyon elment, egyszerűen nehézzé vált a lelkem és az elmúlt időszak játszódott le bennem. Úgy éreztem, már az is egy csoda, hogy itt lehetek, az utolsó ötvenen pedig úgy éreztem, legyen ez mindenkié, akiről ez az elmúlt egy év szólt, és azért dübörgött a lábam, hogy meglegyen az érem”

– nyilatkozta az MTI-nek Késely, aki elmondta, a 800-as döntő alatt volt egy pánikszerű érzése, de ezúttal sikerült ezt elkerülnie.

Ez volt a hatodik érme a magyar csapatnak a kontinensviadalon. Korábban Sárkány Zalán 800 méter gyorson arany-, 1500-on pedig ezüstérmet szerzett, míg Szabó Szebasztián 50 méter pillangón, Ábrahám Minna 200 méter gyorson, valamint a 4x50 méteres mixed vegyesváltó volt második.

Eredmények:

női 1500 m gyors, Európa-bajnok:

Simona Quadarella (Olaszország) 15:29.93

2. Maya Werner (Németország) 15:47.00

3. KÉSELY AJNA 15:51.73