Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Putyin váratlan bejelentése után megindult az üzenetáradat

Jelentkezzen, ha látta!

Rejtélyes módon tűnt el a budapesti férfi, családja kétségbeesetten keresi

Link másolása
Vágólapra másolva!
Késely Ajna bronzérmet nyert az 1500 méteres gyorsúszás vasárnapi döntőjében, a lengyelországi Lublinban zajló rövidpályás Európa-bajnokság zárónapján. A verseny után a 24 éves úszónő a könnyeivel küzdve nyilatkozott.

Késely Ajna közel volt az egyéni csúcsához, de így is remek teljesítményt nyújtva, 15:51.73 perces idővel harmadikként csapott célba, és szépen csillogó bronzérmet szerzett az 1500 méteres gyorsúszás fináléjában.

Késely Ajna bronzérmet nyert az 1500 méteres gyorsúszás döntőjében
Késely Ajna bronzérmet nyert az 1500 méteres gyorsúszás döntőjében 
Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

Késely Ajna nem tudta visszatartani a könnyeit

A 24 éves úszónőből a verseny után kitört a feszültség, nem is tudta visszatartani a könnyeit, miközben az M4 Sportnak nyilatkozott.

„Igazából az utolsó ötvenen arra gondoltam, mennyi ember munkája van most így bennem, és értük is úszom ezért az utolsó ötvenért. Nagyon ritkán siratom meg egy számomat, de talán ez a mostani időm, meg az 1500-am mutatta meg azt, hogy tényleg fel lehet állni a lehetetlenekből is, és hogy amikor úgy érzi az ember, hogy már elveszett és már nincs benne...mindig ott van az az isteni lélek, hogy meg tudja csinálni és képes rá. 

A családomnak is nagyon köszönöm, mert tudom, hogy mennyire elviselhetetlen voltam ebben az egy évben, mert minden vágyam az volt, hogy újra ugyanúgy úszhassak, mint eddig. 

Próbáltam mindig elhessegetni azt a gondolatot, hogy nekem már itt nincs helyem... és itt vagyok és újra megcsináltam, úgyhogy mindenkinek köszönöm” – mondta szívszorító interjújában Késely Ajna, aki az elmúlt egy évben nagyon mélyre került övsömör miatt.

A magyar csapat hat éremmel zárt a lengyelországi Lublinban rendezett rövidpályás úszó Európa-bajnokságon, ezzel a 12. helyen végzett a nemzetek rangsorában.

Kapcsolódó cikkek

„Kegyetlen dolog” — kikapott a magyar úszótól a világcsúcstartó
Véget ért egy korszak: megdőlt Hosszú Katinka 11 éves rekordja
Újabb fantasztikus magyar úszások a rövidpályás Eb-n – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!