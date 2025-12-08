Késely Ajna közel volt az egyéni csúcsához, de így is remek teljesítményt nyújtva, 15:51.73 perces idővel harmadikként csapott célba, és szépen csillogó bronzérmet szerzett az 1500 méteres gyorsúszás fináléjában.

Késely Ajna bronzérmet nyert az 1500 méteres gyorsúszás döntőjében

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

Késely Ajna nem tudta visszatartani a könnyeit

A 24 éves úszónőből a verseny után kitört a feszültség, nem is tudta visszatartani a könnyeit, miközben az M4 Sportnak nyilatkozott.

„Igazából az utolsó ötvenen arra gondoltam, mennyi ember munkája van most így bennem, és értük is úszom ezért az utolsó ötvenért. Nagyon ritkán siratom meg egy számomat, de talán ez a mostani időm, meg az 1500-am mutatta meg azt, hogy tényleg fel lehet állni a lehetetlenekből is, és hogy amikor úgy érzi az ember, hogy már elveszett és már nincs benne...mindig ott van az az isteni lélek, hogy meg tudja csinálni és képes rá.

A családomnak is nagyon köszönöm, mert tudom, hogy mennyire elviselhetetlen voltam ebben az egy évben, mert minden vágyam az volt, hogy újra ugyanúgy úszhassak, mint eddig.

Próbáltam mindig elhessegetni azt a gondolatot, hogy nekem már itt nincs helyem... és itt vagyok és újra megcsináltam, úgyhogy mindenkinek köszönöm” – mondta szívszorító interjújában Késely Ajna, aki az elmúlt egy évben nagyon mélyre került övsömör miatt.

A magyar csapat hat éremmel zárt a lengyelországi Lublinban rendezett rövidpályás úszó Európa-bajnokságon, ezzel a 12. helyen végzett a nemzetek rangsorában.

