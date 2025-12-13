A 44 éves Kubat Pulev remekül bokszolt, több menetet is megnyert a pontozólapokon. A bolgár bokszoló fegyelmezett, egyszerű taktikára épített – bal egyenesekkel és jobb horgokkal tartotta távol ellenfelét –, ám egyetlen hiba végzetesnek bizonyult. Amikor túl közel lépett, Gassiev egy pusztító balhoroggal kiütötte.
Bár Pulev megpróbált felállni, esélye sem volt kivárni a számolást, a mérkőzés a hatodik menetben véget véget ért.
Brutális kiütés Dubajban
Az orosz Gassiev ezzel ismét bizonyította, hogy a nehézsúly egyik legnagyobb ütője. A korábbi egyesített cirkálósúlyú világbajnok – akit pályafutása csúcsán csak Olekszandr Uszik tudott megállítani – ezúttal 11 kilogrammos súlyhátrány és magasságbeli különbség ellenére is elképesztőt produkált.
Ez a kiütés különösen rosszkor jött Pulev számára, aki a meccs előtt még a brit tehetség, Moses Itauma kihívásáról beszélt. A vereség azonban minden bizonnyal megpecsételi a bolgár veterán pályafutását: karrierje során mindössze negyedszer kapott ki, de ez már a harmadik kiütéses veresége volt.
Korábban Wladimir Klicsko, Anthony Joshua, most pedig Murat Gassiev küldte padlóra idő előtt, míg egyetlen pontozásos vereségét Dereck Chisora ellen szenvedte el.
Ironikus módon Chisora – aki nemrég Deontay Wilder elleni mérkőzést jelentett be – a helyszínen, a nézőtérről figyelte régi riválisa bukását.
Gassiev előtt eközben megnyílt az út a komolyabb kihívások felé. Bár a WBA „regular” öv nem számít a legmagasabb rangú világbajnoki címnek, gyakran szolgál ugródeszkaként a nagy meccsekhez – ezt az utat járta korábban Daniel Dubois is.
A 32 éves orosz számára akár egy Uszik elleni visszavágó is szóba kerülhet, miközben tovább erősíti pozícióját a világbajnoki címekért küzdő zsúfolt nehézsúlyú mezőnyben.