A 44 éves Kubat Pulev remekül bokszolt, több menetet is megnyert a pontozólapokon. A bolgár bokszoló fegyelmezett, egyszerű taktikára épített – bal egyenesekkel és jobb horgokkal tartotta távol ellenfelét –, ám egyetlen hiba végzetesnek bizonyult. Amikor túl közel lépett, Gassiev egy pusztító balhoroggal kiütötte.

Murat Gassiev a hatodik menetben kiütötte bolgár ellenfelét

Fotó: Sefa Karacan/Anadolu via AFP

Bár Pulev megpróbált felállni, esélye sem volt kivárni a számolást, a mérkőzés a hatodik menetben véget véget ért.

Brutális kiütés Dubajban

Az orosz Gassiev ezzel ismét bizonyította, hogy a nehézsúly egyik legnagyobb ütője. A korábbi egyesített cirkálósúlyú világbajnok – akit pályafutása csúcsán csak Olekszandr Uszik tudott megállítani – ezúttal 11 kilogrammos súlyhátrány és magasságbeli különbség ellenére is elképesztőt produkált.

Ez a kiütés különösen rosszkor jött Pulev számára, aki a meccs előtt még a brit tehetség, Moses Itauma kihívásáról beszélt. A vereség azonban minden bizonnyal megpecsételi a bolgár veterán pályafutását: karrierje során mindössze negyedszer kapott ki, de ez már a harmadik kiütéses veresége volt.

Korábban Wladimir Klicsko, Anthony Joshua, most pedig Murat Gassiev küldte padlóra idő előtt, míg egyetlen pontozásos vereségét Dereck Chisora ellen szenvedte el.

Ironikus módon Chisora – aki nemrég Deontay Wilder elleni mérkőzést jelentett be – a helyszínen, a nézőtérről figyelte régi riválisa bukását.

Gassiev előtt eközben megnyílt az út a komolyabb kihívások felé. Bár a WBA „regular” öv nem számít a legmagasabb rangú világbajnoki címnek, gyakran szolgál ugródeszkaként a nagy meccsekhez – ezt az utat járta korábban Daniel Dubois is.

A 32 éves orosz számára akár egy Uszik elleni visszavágó is szóba kerülhet, miközben tovább erősíti pozícióját a világbajnoki címekért küzdő zsúfolt nehézsúlyú mezőnyben.