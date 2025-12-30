A lista összeállításánál három küzdősport szakágat néztünk. A boksz természetesen megkerülhetetlen, akárcsak az MMA (kevert harcművészet, ketrecharc), valamint a brutális térd-könyök technikák használata miatt a thai-boksz sem eshetett ki a körből. Utóbbi esetében ráadásul olyan nemzetközi sztárok lepték el a ringet, akik a saját szakágukon kívül még kick-bokszban is maradandót tudnak alkotni. A tízes lista összerakásánál az adott technika mellett a meccs fontossága is szerepet játszott, de nem kizárólagosan, így viszonylag ismeretlenül is be lehetett kerülni, ha olyan volt a kiütés, olyan földbe döngölő volt a KO, hogy nem lehetett kihagyni 2025 legnagyobbjai közül. Lássuk a Top 10-et.
Óriási kiütés a vitathatatlan bajnoktól
2025 júliusában másodszor vívott meg Daniel Dubois ellen a nehézsúlyú világbajnok, Olekszandr Uszik. Az ukrán klasszis az ötödik menetben kiütötte angol ellenfelét, így pályafutása során harmadszor lett vitathatatlan bajnok, másodszor a nehézsúlyúak között. Itt azért fontos még megjegyezni e párharc kapcsán, hogy az első meccsüket még 2023-ban rendezték Wroclawban, akkor a brit mélyütéssel küldte padlóra az ukránt, amit azóta is vitatnak, később pedig Uszik magához tért és ott is kiütötte ellenfelét.
1. Uszik kiütötte Dubois-t az ötödik menetben
2. Brian Norman Jr. lemészárolta Jin Sasakit
Norman a WBO-nál megszerzett váltósúlyú világbajnoki övét tette Sasaki ellen kockára Tokióban. Illetve ezzel harangozták be ezt a mérkőzést, amelyen már az első menetben padlóztatta ellenfelét a bajnok. Aztán hasonlóan az előző KO-hoz, itt is az ötödik menetben lett vége a küzdelemnek, valami elképesztő kiütéssel, konkrétan a kihívó mereven terült el a ringben.
3. Mauricio Ruffy forduló fejrúgással végezte ki King Greent a UFC gáláján
Mauricio Ruffy King Greennel csapott össze a UFC 313-on, 2025. március 8-án. A küzdelmet az első menetben meg is nyerte Ruffy, miután egy tökéletesen kivitelezett fejrúgással KO-zta riválisát. Nem is csoda, hogy az esemény után megkapta a 29 éves brazil bunyós az este legjobb teljesítményéért járó elismerést a pénzdíjjal együtt, ami 50 000 amerikai dollár volt.
4. Murphy padlóztatta Picót a UFC gáláján
A chicagói UFC 319 fő kártyáján a fő mérkőzés előtt nem akármilyen KO-t láthatott a közönség. Lerone Murphy és Aaron Pico küzdelme egyetlen menetig sem tartott, mert alig két perccel a gongszó előtt az amerikai egy fordulatból kivitelezett könyökütéssel fektette ki riválisát, aki ájultan terült el az oktagonban.
5. Bajnok vert bajnokot
Nem tudunk elszakadni a UFC csodás világától, most egy olyan meccsről számolunk be, amelyen egy bajnok csapott ki egy korábbi világbajnokot. Egészen konkrétan Ilia Topuria az első menetben eszméletlenre verte a korábbi könnyűsúlyú bajnok Charles Oliveirát. Brutális KO volt, amelyet egy gyilkos jobb könyök alapozott meg, és ezzel Topuria két súlycsoportos világbajnok lett a szervezetnél.
6. Ilyen egy kontra KO, csak erős idegzetűeknek
Januárig repülünk vissza az időben a UFC Vegas 101-es eseményére, amikor César Almeida első menetben kiütéssel győzte le Abdul Razak Alhassant. A 36 éves sportoló ezzel 7-1-re javította profi mérlegét, és egy pusztító balkezes kontraütéssel megszerezte ötödik KO-ját a karrierje során. „Tudtam, hogy amikor elfogadtam a küzdelmet, veszélyes küzdelem lesz” – mondta Almeida a meccs utáni interjújában. Nem beszélt a levegőbe, mert ezt a KO-t egy fantasztikus kontraütéssel érte el, miközben a riválisa bombázta az ökleivel.
7. Pusztító fejrúgás, a KO nem volt kérdés
Asadula Imangazaliev legyőzte Panpayakót kiütéssel (KO) az első menetben a One Friday Fights 122 Muay Thai mérkőzésen, 2025. augusztus 29-én. Imangazaliev egy rendkívül erős fejrúgással fejezte be a bunyót, ez volt akkor a hatodik győzelme zsinórban. A mérkőzés a bangkoki híres és hírhedt Lumpinee Stadionban volt.
8. A thai-boksz királya lecsapott japán ellenfelére
A One Championship egykori, hosszú évig uralkodó Muay Thai világbajnoka, Rodtang Jitmuangnon és a három különböző súlycsoportban is K-1 világbajnoki címet nyert Takeru Segawa évek óta kóstolgatták egymást. Kettejük összecsapását 2024 elejére tervezték, de egy sérülés keresztbe tett a mérkőzésnek. 2025 márciusában azonban, miután mindkét küzdősport ikon egészséges volt, végre találkoztak a ringben, kick-boksz szabályrendszerű küzdelemben. A nézőközönség némileg csalódott lehetett a végeredményt látva, ugyanis Rodtang már az első menet elején rövidre zárta a bunyót és kíméletlenül kiütötte japán riválisát.
9. Hihetetlen KO alig egy perc alatt
A Gingsanglek Tor.Laksong vs. Alexey Balyko meccsen előbbi harcosnak mindössze 53 másodpercre volt szüksége ahhoz, hogy lényegében kivégezze az ellenfelét. A feltörekvő thai sztár, Gingsanglek pusztító kiütést mutatott be Alexey Balyko ellen egy erőteljes, forduló ütéssel 2025. július 4-én a One Friday Fights 115-ön.
10. Brutális hölgyek a ringben
Stella Hemetsberger az első menetben KO-val győzte le Vanessa Romanowskit a 2025. április 11-én megrendezett One Friday Fights 104 gálán. Az osztrák harcos egy bal horog–jobb testrúgás kombinációval nyert az első menet közepén. Ez a siker egyébként 100 000 dolláros szerződést hozott Hemetsbergernek a One Championship promócióval.