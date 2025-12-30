A lista összeállításánál három küzdősport szakágat néztünk. A boksz természetesen megkerülhetetlen, akárcsak az MMA (kevert harcművészet, ketrecharc), valamint a brutális térd-könyök technikák használata miatt a thai-boksz sem eshetett ki a körből. Utóbbi esetében ráadásul olyan nemzetközi sztárok lepték el a ringet, akik a saját szakágukon kívül még kick-bokszban is maradandót tudnak alkotni. A tízes lista összerakásánál az adott technika mellett a meccs fontossága is szerepet játszott, de nem kizárólagosan, így viszonylag ismeretlenül is be lehetett kerülni, ha olyan volt a kiütés, olyan földbe döngölő volt a KO, hogy nem lehetett kihagyni 2025 legnagyobbjai közül. Lássuk a Top 10-et.

Uszik végül kiütéssel zárta le a Dubois elleni csatát

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Óriási kiütés a vitathatatlan bajnoktól

2025 júliusában másodszor vívott meg Daniel Dubois ellen a nehézsúlyú világbajnok, Olekszandr Uszik. Az ukrán klasszis az ötödik menetben kiütötte angol ellenfelét, így pályafutása során harmadszor lett vitathatatlan bajnok, másodszor a nehézsúlyúak között. Itt azért fontos még megjegyezni e párharc kapcsán, hogy az első meccsüket még 2023-ban rendezték Wroclawban, akkor a brit mélyütéssel küldte padlóra az ukránt, amit azóta is vitatnak, később pedig Uszik magához tért és ott is kiütötte ellenfelét.

1. Uszik kiütötte Dubois-t az ötödik menetben

2. Brian Norman Jr. lemészárolta Jin Sasakit

Norman a WBO-nál megszerzett váltósúlyú világbajnoki övét tette Sasaki ellen kockára Tokióban. Illetve ezzel harangozták be ezt a mérkőzést, amelyen már az első menetben padlóztatta ellenfelét a bajnok. Aztán hasonlóan az előző KO-hoz, itt is az ötödik menetben lett vége a küzdelemnek, valami elképesztő kiütéssel, konkrétan a kihívó mereven terült el a ringben.

3. Mauricio Ruffy forduló fejrúgással végezte ki King Greent a UFC gáláján

Mauricio Ruffy King Greennel csapott össze a UFC 313-on, 2025. március 8-án. A küzdelmet az első menetben meg is nyerte Ruffy, miután egy tökéletesen kivitelezett fejrúgással KO-zta riválisát. Nem is csoda, hogy az esemény után megkapta a 29 éves brazil bunyós az este legjobb teljesítményéért járó elismerést a pénzdíjjal együtt, ami 50 000 amerikai dollár volt.