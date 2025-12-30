Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Általában az év végén az ember visszatekint, milyen volt az esztendő, számot vet és úgy készül az új kihívásokra. Nos, 2025 bővelkedett izgalmas bunyókban, mostani cikkünkben összeszedtünk egy szubjektív tízes listát, amelyben összegeztük, melyek volt az idei év legnagyobb kiütései a ringben és a ketrecben. Jöjjön 2025 Top 10 KO-ja!

A lista összeállításánál három küzdősport szakágat néztünk. A boksz természetesen megkerülhetetlen, akárcsak az MMA (kevert harcművészet, ketrecharc), valamint a brutális térd-könyök technikák használata miatt a thai-boksz sem eshetett ki a körből. Utóbbi esetében ráadásul olyan nemzetközi sztárok lepték el a ringet, akik a saját szakágukon kívül még kick-bokszban is maradandót tudnak alkotni. A tízes lista összerakásánál az adott technika mellett a meccs fontossága is szerepet játszott, de nem kizárólagosan, így viszonylag ismeretlenül is be lehetett kerülni, ha olyan volt a kiütés, olyan földbe döngölő volt a KO, hogy nem lehetett kihagyni 2025 legnagyobbjai közül. Lássuk a Top 10-et.

Uszik végül kiütéssel zárta le a Dubois elleni csatát
Uszik végül kiütéssel zárta le a Dubois elleni csatát
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Óriási kiütés a vitathatatlan bajnoktól

2025 júliusában másodszor vívott meg Daniel Dubois ellen a nehézsúlyú világbajnok, Olekszandr Uszik. Az ukrán klasszis az ötödik menetben kiütötte angol ellenfelét, így pályafutása során harmadszor lett vitathatatlan bajnok, másodszor a nehézsúlyúak között. Itt azért fontos még megjegyezni e párharc kapcsán, hogy az első meccsüket még 2023-ban rendezték Wroclawban, akkor a brit mélyütéssel küldte padlóra az ukránt, amit azóta is vitatnak, később pedig Uszik magához tért és ott is kiütötte ellenfelét.

1. Uszik kiütötte Dubois-t az ötödik menetben

2. Brian Norman Jr. lemészárolta Jin Sasakit

Norman a WBO-nál megszerzett váltósúlyú világbajnoki övét tette Sasaki ellen kockára Tokióban. Illetve ezzel harangozták be ezt a mérkőzést, amelyen már az első menetben padlóztatta ellenfelét a bajnok. Aztán hasonlóan az előző KO-hoz, itt is az ötödik menetben lett vége a küzdelemnek, valami elképesztő kiütéssel, konkrétan a kihívó mereven terült el a ringben. 

3. Mauricio Ruffy forduló fejrúgással végezte ki King Greent a UFC gáláján

Mauricio Ruffy King Greennel csapott össze a UFC 313-on, 2025. március 8-án. A küzdelmet az első menetben meg is nyerte Ruffy, miután egy tökéletesen kivitelezett fejrúgással KO-zta riválisát. Nem is csoda, hogy az esemény után megkapta a 29 éves brazil bunyós az este legjobb teljesítményéért járó elismerést a pénzdíjjal együtt, ami 50 000 amerikai dollár volt.

4. Murphy padlóztatta Picót a UFC gáláján

A chicagói UFC 319 fő kártyáján a fő mérkőzés előtt nem akármilyen KO-t láthatott a közönség. Lerone Murphy és Aaron Pico küzdelme egyetlen menetig sem tartott, mert alig két perccel a gongszó előtt az amerikai egy fordulatból kivitelezett könyökütéssel fektette ki riválisát, aki ájultan terült el az oktagonban.

5. Bajnok vert bajnokot

Nem tudunk elszakadni a UFC csodás világától, most egy olyan meccsről számolunk be, amelyen egy bajnok csapott ki egy korábbi világbajnokot. Egészen konkrétan Ilia Topuria az első menetben eszméletlenre verte a korábbi könnyűsúlyú bajnok Charles Oliveirát. Brutális KO volt, amelyet egy gyilkos jobb könyök alapozott meg, és ezzel Topuria két súlycsoportos világbajnok lett a szervezetnél.

6. Ilyen egy kontra KO, csak erős idegzetűeknek

Januárig repülünk vissza az időben a UFC Vegas 101-es eseményére, amikor César Almeida első menetben kiütéssel győzte le Abdul Razak Alhassant. A 36 éves sportoló ezzel 7-1-re javította profi mérlegét, és egy pusztító balkezes kontraütéssel megszerezte ötödik KO-ját a karrierje során. „Tudtam, hogy amikor elfogadtam a küzdelmet, veszélyes küzdelem lesz” – mondta Almeida a meccs utáni interjújában. Nem beszélt a levegőbe, mert ezt a KO-t egy fantasztikus kontraütéssel érte el, miközben a riválisa bombázta az ökleivel.

7. Pusztító fejrúgás, a KO nem volt kérdés

Asadula Imangazaliev legyőzte Panpayakót kiütéssel (KO) az első menetben a One Friday Fights 122 Muay Thai mérkőzésen, 2025. augusztus 29-én. Imangazaliev egy rendkívül erős fejrúgással fejezte be a bunyót, ez volt akkor a hatodik győzelme zsinórban. A mérkőzés a bangkoki híres és hírhedt Lumpinee Stadionban volt. 

8. A thai-boksz királya lecsapott japán ellenfelére

A One Championship egykori, hosszú évig uralkodó Muay Thai világbajnoka, Rodtang Jitmuangnon és a három különböző súlycsoportban is K-1 világbajnoki címet nyert Takeru Segawa évek óta kóstolgatták egymást. Kettejük összecsapását 2024 elejére tervezték, de egy sérülés keresztbe tett a mérkőzésnek. 2025 márciusában azonban, miután mindkét küzdősport ikon egészséges volt, végre találkoztak a ringben, kick-boksz szabályrendszerű küzdelemben. A nézőközönség némileg csalódott lehetett a végeredményt látva, ugyanis Rodtang már az első menet elején rövidre zárta a bunyót és kíméletlenül kiütötte japán riválisát.

9. Hihetetlen KO alig egy perc alatt

A Gingsanglek Tor.Laksong vs. Alexey Balyko meccsen előbbi harcosnak mindössze 53 másodpercre volt szüksége ahhoz, hogy lényegében kivégezze az ellenfelét. A feltörekvő thai sztár, Gingsanglek pusztító kiütést mutatott be Alexey Balyko ellen egy erőteljes, forduló ütéssel 2025. július 4-én a One Friday Fights 115-ön.

10. Brutális hölgyek a ringben

Stella Hemetsberger az első menetben KO-val győzte le Vanessa Romanowskit a 2025. április 11-én megrendezett One Friday Fights 104 gálán. Az osztrák harcos egy bal horogjobb testrúgás kombinációval nyert az első menet közepén. Ez a siker egyébként 100 000 dolláros szerződést hozott Hemetsbergernek a One Championship promócióval.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!