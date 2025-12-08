Kopasz Bálint egy furcsa ügyről beszélt, ugyanis kiderült, hogy még 2023 februárjában szerződést kötött egy építőipari céggel, hogy a sokéves versenyzésből és szponzori támogatásokból összegyűjtött, 91 millió forintjából egy könnyűszerkezetes családi házat építtessen a szüleinek és magának, de a beruházásnak nagyon rossz vége lett.

Kopasz Bálint csúnya átverés áldozata lett

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Kopasz Bálint csúnya átverés áldozata lett

„A ház kulcsrakész átadása 2024 januárjára volt kitűzve, de az építkezés leállt, a cég eltűnt a pénzzel, a ház huszonöt százalékos készültségnél életveszélyes állapotban maradt” – mesélte el a történteket a Nemzeti Sportnak a rekorder kajakos, aki első magyar kajakosként a férfiak királyszámában három egyéni világbajnoki aranyat is nyert.

„Az épületet végül visszabontották, a telek jelenleg üres, a veszteségem pedig óriási. Minden, a kajakozásból eddig gyűjtött pénzemet elbuktam. Jelenleg is zajlik a nyomozás, a pénz visszaszerzése bizonytalan, négy ügyvéd is úgy látja, hogy a pénz nagy valószínűséggel elveszett” – mondta Kopasz Bálint, aki később tervezi nyilvánosság elé tárni az ügy részleteit.

Az egész családod megviselte az ügy

A családi ház elvesztése és az anyagi veszteség nemcsak Bálintot, hanem szüleit is komolyan megviselte.

„A szüleimmel együtt lakom ma még, az lett volna terv, hogy közösen költözzünk egy valamivel nagyobb és kényelmesebb otthonba. Be kell vallanom, hogy szüleim támogatása nélkül idegileg már tönkrementem volna ebben a lassan két éve húzódó traumában, de így is napi szinten jelen van a stressz, amit nem könnyű feldolgozni” – mondta Kopasz, aki szerint a párizsi olimpián is gyengébben teljesített az anyagi és lelki teher miatt. Végül itt bronzérmet szerzett.