Ciki! Macront rajtakapták, amint megpróbálta tönkretenni Wittkoff moszkvai látogatását

A brit profi ökölvívó, Chris Eubank Jr. aggasztó videót osztott meg közösségi oldalán. A sztárbokszoló kórházi ágyon, orvosi csövekhez és műszerekhez csatlakoztatva látható. A 36 éves sportoló ezzel egy időben bejelentette, hogy határozatlan ideig szünetet tart a bokszban, miután „rengeteg egészségügyi problémával” küzdött az elmúlt évben.

Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / NurPhoto

Kórházba került Chris Eubank Jr.

Eubank legutóbb novemberben lépett ringbe a Conor Benn ellen vívott visszavágón, ahol látványosan szenvedett. Alig bírt ütéseket bevinni, és a meccs utolsó szakaszában kétszer is padlóra került. 

A mérkőzést követően elmondta, hogy igazi poklon ment keresztül, csak azért, hogy ismét szorítóba léphessen, de részleteket nem árult el a problémáiról.  

A brit sajtó szerint Eubank szervezete súlyosan megsínylette a rendszeres és veszélyesen drasztikus fogyasztásokat, amelyek 2022 óta terhelték testét. Az ökölvívó korábban 72 kilogrammig fogyott a Benn elleni elmaradt meccs miatt, ami jelentős terhelést rótt a 180 cm magas sportolóra.  

Bejegyzésében azt írta, nem tér vissza a ringbe addig, amíg nem érzi magát százszázalékos formában. Hozzátette: 

A rajongóim mindig mellettem álltak, én pedig mindent meg fogok tenni azért, hogy egyszer még visszatérjen a régi Eubank.  

A kommentelők között rengetegen küldtek támogató üzeneteket. Volt, aki megköszönte az évek során nyújtott szórakoztatást, 

más pedig emlékeztette: „A gyermekeidnek tartozol azzal, hogy százszázalékosan felépülsz – nem a rajongóidnak.”  

A hírek szerint Eubank két éjszakát töltött kórházban súlyos kiszáradás miatt az áprilisi győzelme után, ám a brit ökölvívó szövetség mindent rendben talált, így engedélyezte a visszavágót. Mégis, Eubank „önmaga árnyékaként” szerepelt a ringben, és Benn egyhangú pontozással győzte le.  

Promótere, Eddie Hearn szerint Eubank valószínűleg soha többé nem bokszol. 

A Benn elleni első meccs mindent kivett belőle, a visszavágóban már nem volt önmaga. Sok pénzt keresett, gyermeket várnak, minden jót kívánunk neki

– mondta a menedzser.  

Conor Benn eközben a világbajnoki cím felé közelít: győzelmével felkerült a WBC váltósúlyú ranglista élére, és már az övet védő Mario Barrios–Ryan Garcia párharc győztesét várja kihívóként. 

