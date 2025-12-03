Chris Eubank Jr. kórházba került, ráadásul határozatlan ideig szünetet tart a bokszban.

Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / NurPhoto

Kórházba került Chris Eubank Jr.

Eubank legutóbb novemberben lépett ringbe a Conor Benn ellen vívott visszavágón, ahol látványosan szenvedett. Alig bírt ütéseket bevinni, és a meccs utolsó szakaszában kétszer is padlóra került.

A mérkőzést követően elmondta, hogy igazi poklon ment keresztül, csak azért, hogy ismét szorítóba léphessen, de részleteket nem árult el a problémáiról.

A brit sajtó szerint Eubank szervezete súlyosan megsínylette a rendszeres és veszélyesen drasztikus fogyasztásokat, amelyek 2022 óta terhelték testét. Az ökölvívó korábban 72 kilogrammig fogyott a Benn elleni elmaradt meccs miatt, ami jelentős terhelést rótt a 180 cm magas sportolóra.

I’ve been dealing with a lot of health issues over the last year & yeah it all finally caught up to me last month. I will not box again until I’m back to 100% & I don’t know when that will be, but one things for certain… For the fans that have supported me through thick & thin,… pic.twitter.com/b6kuYCRszY — Chris Eubank Jr (@ChrisEubankJr) December 2, 2025

Bejegyzésében azt írta, nem tér vissza a ringbe addig, amíg nem érzi magát százszázalékos formában. Hozzátette:

A rajongóim mindig mellettem álltak, én pedig mindent meg fogok tenni azért, hogy egyszer még visszatérjen a régi Eubank.

A kommentelők között rengetegen küldtek támogató üzeneteket. Volt, aki megköszönte az évek során nyújtott szórakoztatást,

más pedig emlékeztette: „A gyermekeidnek tartozol azzal, hogy százszázalékosan felépülsz – nem a rajongóidnak.”

A hírek szerint Eubank két éjszakát töltött kórházban súlyos kiszáradás miatt az áprilisi győzelme után, ám a brit ökölvívó szövetség mindent rendben talált, így engedélyezte a visszavágót. Mégis, Eubank „önmaga árnyékaként” szerepelt a ringben, és Benn egyhangú pontozással győzte le.

Promótere, Eddie Hearn szerint Eubank valószínűleg soha többé nem bokszol.

A Benn elleni első meccs mindent kivett belőle, a visszavágóban már nem volt önmaga. Sok pénzt keresett, gyermeket várnak, minden jót kívánunk neki

– mondta a menedzser.

Conor Benn eközben a világbajnoki cím felé közelít: győzelmével felkerült a WBC váltósúlyú ranglista élére, és már az övet védő Mario Barrios–Ryan Garcia párharc győztesét várja kihívóként.