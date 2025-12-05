Live
A rövidpályás Európa-bajnokságon nem indult, de így sem marad érmek nélkül. Kós Hubert egy arany- és egy bronzérmet szerzett a texasi Austinban zajló US Open elnevezésű úszóversenyen.

A nagymedencés viadalon a 200 méter hát olimpiai és világbajnoka, Kós Hubert a csütörtöki finálés programban először fő úszásnemében, és abban is a sprintszámban volt érdekelt. Az 50 méteres távot 24.74 másodperc alatt teljesítette, és mindössze 21 századra volt a győztes amerikai Shaine Casastól.

Kós Hubert két érmet is nyert Austinban Fotó: INDRAWAN KUMALA / NurPhoto
Kós Hubert két érmet is nyert Austinban
Fotó: INDRAWAN KUMALA / NurPhoto

Kós Hubert kis híján egyéni csúcsot úszott

A 22 éves magyar versenyző – aki a US Open miatt nem vesz részt a Lublinban jelenleg zajló rövidpályás Európa-bajnokságon – ezt követően a 200 méter vegyes döntőjében ugrott medencébe, ahol 1:55.50 perces eredménnyel diadalmaskodott.

Nem sokkal maradt el 1:55.34-es egyéni csúcsától, amivel a nyáron, a szingapúri világbajnokságon bronzérmet szerzett.

A texasi viadal magyar idő szerint vasárnap hajnalban zárul.

