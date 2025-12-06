Live
Kós Hubert nyerte a 100 méteres hátúszás pénteki döntőjét a texasi Austinban zajló US Openen.

A nagymedencés viadal eredményközlője alapján Kós Hubert a fináléban 52.63 másodperces idővel csapott célba és nem sokkal maradt el országos csúcsától (52.20).

Kós Hubert 100 méteres hátúszásban is nyert az US Openen
Fotó: MERT ALPER DERVAAY / ANADOLU

Kós Hubert Eb nélkül is nyeri az érmeket

A 22 éves magyar versenyző - aki a US Open miatt nem vesz részt a Lublinban jelenleg zajló rövidpályás Európa-bajnokságon - a 100 méter pillangó döntőjében is érdekelt volt, itt 51.72-vel az ötödik lett. 

A 200 méter hát olimpiai és világbajnoka csütörtökön 200 méter vegyesen győzött és 50 méter háton harmadikként zárt.

A texasi viadal magyar idő szerint vasárnap hajnalban zárul.

