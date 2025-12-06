Kós Hubert nyerte a 100 méteres hátúszás pénteki döntőjét a texasi Austinban zajló US Openen.
A nagymedencés viadal eredményközlője alapján Kós Hubert a fináléban 52.63 másodperces idővel csapott célba és nem sokkal maradt el országos csúcsától (52.20).
Kós Hubert Eb nélkül is nyeri az érmeket
A 22 éves magyar versenyző - aki a US Open miatt nem vesz részt a Lublinban jelenleg zajló rövidpályás Európa-bajnokságon - a 100 méter pillangó döntőjében is érdekelt volt, itt 51.72-vel az ötödik lett.
A 200 méter hát olimpiai és világbajnoka csütörtökön 200 méter vegyesen győzött és 50 méter háton harmadikként zárt.
A texasi viadal magyar idő szerint vasárnap hajnalban zárul.
