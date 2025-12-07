Live
Kós Hubert nyerte a 200 méteres hátúszás szombati döntőjét a texasi Austinban rendezett US Openen.

A nagymedencés viadal eredményközlője alapján a szám olimpiai és világbajnoka, Kós Hubert a fináléban 1:54.21-es versenycsúccsal diadalmaskodott, ez bő egy másodperccel marad el 1:53.19-es Európa-csúcsától. 

Kós Hubert 200 méteres hátúszásban is győzött a US Openen
Kós Hubert 200 méteres hátúszásban is győzött a US Openen
Fotó: ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kós Hubertnek mindennapra jut egy aranyérem a US Openen 

Kós a program végén még a 200 méter pillangó döntőjében is érdekelt volt, ebben 1:56.01-gyel harmadikként csapott célba.

A 22 éves magyar versenyző - aki a US Open miatt nem vesz részt a Lublinban jelenleg zajló rövidpályás Európa-bajnokságon - korábban 200 méter vegyesen és 100 méter háton is győzött, 50 méter háton pedig harmadik volt.

