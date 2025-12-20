Kovács Kokó István több jó hírrel tudott szolgálni, mint rosszal. (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

Kovács Kokó István Erdei Zsolttal és Balzsay Károllyal is rendezte viszonyát

– A jelenlegi helyzetet össze sem lehet hasonlítani a pár évvel ezelőtti állapothoz. Nagyon sok mindent elértünk, mindezt úgy, hogy a döntéseink nem kizárólag az ökölvívás érdekeit szolgálta – hangsúlyozta az elnök, aki Erdei Zsolttal és Balzsay Károllyal is rendezte viszonyát, hiszen két évvel ezelőtt még csak nem is beszéltek egymással.

Megkerestek és én megbocsátottam azt, ahogy velem szemben korábban viselkedtek, hiszen rossz tanácsadókra hallgattak. Megértettük mind a hárman, miszerint annak idején az volt a legnagyobb probléma, hogy másként gondolkodtunk szeretett sportágunkról. Ma már ragyogóan tudunk egymással dolgozni, és a magyar ökölvívás csak nyert azáltal, hogy a Csötönyi, Kovács, Erdei, Balzsay négyes ismét egy irányba húzza azt a bizonyos szekeret.

Hámori Luca lehet a magyar ökölvívás következő arca

Kovács Kokó István megválaszolta, hogy joggal mondják-e azt sokan, hogy Hámori Luca lesz a következő ismert sztárja a magyar ökölvívásnak.

– Luca kétségkívül a legismertebb magyar bunyós, aki érvényesül a közösségi oldalakon, igaz, ebben nem ő az egyetlen a sportágon belül. A hírneve már megvan, ám az igazi nagy eredmény csak most következik majd az életében, és ha ez már meglesz, akkor valóban jómagam és Erdei Zsolt után a következő hazai nagy sztárja lehet a sportágnak. Mind szakmai, mind pedig a közösségi oldalakon. Bár az utóbbiakon már jól halad előre, aminek örülök. Szerencsére a szövetséget nagyon sok támogató is megkereste, mert egyre több olyan eredményes ökölvívónk van, akik ismertté teszik magát a szövetséget is. Egy jó gazdasági alapon nyugvó szövetségben sokat tud segíteni a sporttolók karrierjét illetően.

Kovács Kokó Istvánnak négy fia van, mind szerelemgyerek

– Egy biztos, ha az eddigi életemet megnézem, nyugodtan kijelenthetem, hogy az élet a tenyerén hordoz. Mindig annyi áldást, segítséget és lehetőséget kaptam, amit sosem fogok tudni eléggé meghálálni a sorsnak. Éppen ezért nagyon álságos lenne, hogy bármit, mondjuk, egy kislányt hiányoljak az életemből – jegyezte meg Kokó.

Nem titkolom, amikor sorban jöttek a gyermekeim, mindig ott motoszkált a fejemben, de jó lenne, ha most lányom születne.

– Amikor újra, immár negyedszer is készülhettem az apaságra, már azt mondtam, most már a matematika szerint is kislány lesz a következő gyermekem. Megszületett Vince, és én olyan boldog vagyok négyfiús apaként, hogy arra szavakat sem találok. Bár akár megtehettük volna, sosem fordultunk orvoshoz azért, hogy tervezetten lányom legyen. Mind a négy szerelemgyerek, és akkor jöttek a világra, amikor meg kellett, hogy szülessenek.