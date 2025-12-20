Kovács Kokó István több mint 13 hónapja lett a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke, azóta sok minden történt a sportág körül. Fontos részletek derültek ki a MÖSZ-ben zajló munkáról.
Gigászi munkát végeztek a MÖSZ-nél
Az elmúlt bő egy év értékelésében Kovács Kokó István megjegyezte, hogy elégedettek lehetnek azzal, hogy a felnőtt-világbajnokságon 16 év után ismét érmet szerzett Magyarország Akilov Filipnek köszönhetően, a hazai rendezésű U23-as Európa-bajnokságot pedig két arannyal és egy ezüsttel zártuk, valamint minden utánpótláskorú EB-ről hoztunk érmet.
Természetesen ez nagyrészt az elvégzett munkának köszönhető
– mondta a Magyar Nemzetnek. — Azt hiszem, annál mélyebben, mint ahonnan megkezdtük a visszakapaszkodást, már nem is lehetett volna szeretett sportágam. Nemhogy a 2025-ös év terveiről, anyagi hátteréről nem volt semmi előkészítve, de még a 2024-es esztendő befejezésére sem állt a rendelkezésünkre semmi. Gondolhatja mindenki, mennyire meglepődtünk, amikor két nappal a munkába lépésünket követően megérkezett a sportállamtitkárság levele, hogy mikor szándékozunk beadni a jövő évi költségvetés tervezetét, miután a többi szövetség már rég túl volt ezen. Nekiálltunk a munkának, és kizárólag az államtitkárságnak köszönhető, hogy meg tudtuk rendezni a tavalyi magyar bajnokságot és rendesen be tudtuk fejezni az évet, hiszen az idei büdzséből előleget biztosítottak a számunkra. Ha ez nem lett volna, karácsony előtt nem tudtunk volna fizetést adni a munkatársainknak és a bokszolóinknak, nem tudtuk volna újraindítani az ösztöndíjprogramunkat – mesélte Kovács Kokó István.
Ilyen előzmények után jómagam is gigászinak nevezem azt, amit a bő elmúlt egy évben elértünk. Stabilizáltuk a pénzügyi és jogi hátterét a szövetségnek. Új székhelyre költöztünk, új logónk és nevünk van, ráadásul igencsak méltó módon sikerült megünnepelnünk augusztusban a magyar ökölvívás századik születésnapját a Hősök terén. A válogatott élére egy nemzetközileg elismert szakembert szerződtettünk, akinek az irányításával a magyar boksz ismét elindult abba az irányba, melynek végén a régi fényében csilloghat nemzetközi téren a sportágunk. A profi tagozattal helyre állítottuk a kapcsolatot, teljes értékű tagként kezeljük őket
– emelte ki.
Kovács Kokó István Erdei Zsolttal és Balzsay Károllyal is rendezte viszonyát
– A jelenlegi helyzetet össze sem lehet hasonlítani a pár évvel ezelőtti állapothoz. Nagyon sok mindent elértünk, mindezt úgy, hogy a döntéseink nem kizárólag az ökölvívás érdekeit szolgálta – hangsúlyozta az elnök, aki Erdei Zsolttal és Balzsay Károllyal is rendezte viszonyát, hiszen két évvel ezelőtt még csak nem is beszéltek egymással.
Megkerestek és én megbocsátottam azt, ahogy velem szemben korábban viselkedtek, hiszen rossz tanácsadókra hallgattak. Megértettük mind a hárman, miszerint annak idején az volt a legnagyobb probléma, hogy másként gondolkodtunk szeretett sportágunkról. Ma már ragyogóan tudunk egymással dolgozni, és a magyar ökölvívás csak nyert azáltal, hogy a Csötönyi, Kovács, Erdei, Balzsay négyes ismét egy irányba húzza azt a bizonyos szekeret.
Hámori Luca lehet a magyar ökölvívás következő arca
Kovács Kokó István megválaszolta, hogy joggal mondják-e azt sokan, hogy Hámori Luca lesz a következő ismert sztárja a magyar ökölvívásnak.
– Luca kétségkívül a legismertebb magyar bunyós, aki érvényesül a közösségi oldalakon, igaz, ebben nem ő az egyetlen a sportágon belül. A hírneve már megvan, ám az igazi nagy eredmény csak most következik majd az életében, és ha ez már meglesz, akkor valóban jómagam és Erdei Zsolt után a következő hazai nagy sztárja lehet a sportágnak. Mind szakmai, mind pedig a közösségi oldalakon. Bár az utóbbiakon már jól halad előre, aminek örülök. Szerencsére a szövetséget nagyon sok támogató is megkereste, mert egyre több olyan eredményes ökölvívónk van, akik ismertté teszik magát a szövetséget is. Egy jó gazdasági alapon nyugvó szövetségben sokat tud segíteni a sporttolók karrierjét illetően.
Kovács Kokó Istvánnak négy fia van, mind szerelemgyerek
– Egy biztos, ha az eddigi életemet megnézem, nyugodtan kijelenthetem, hogy az élet a tenyerén hordoz. Mindig annyi áldást, segítséget és lehetőséget kaptam, amit sosem fogok tudni eléggé meghálálni a sorsnak. Éppen ezért nagyon álságos lenne, hogy bármit, mondjuk, egy kislányt hiányoljak az életemből – jegyezte meg Kokó.
Nem titkolom, amikor sorban jöttek a gyermekeim, mindig ott motoszkált a fejemben, de jó lenne, ha most lányom születne.
– Amikor újra, immár negyedszer is készülhettem az apaságra, már azt mondtam, most már a matematika szerint is kislány lesz a következő gyermekem. Megszületett Vince, és én olyan boldog vagyok négyfiús apaként, hogy arra szavakat sem találok. Bár akár megtehettük volna, sosem fordultunk orvoshoz azért, hogy tervezetten lányom legyen. Mind a négy szerelemgyerek, és akkor jöttek a világra, amikor meg kellett, hogy szülessenek.
Két nagyobbik fiával az ökölvívás a közös hobbijuk
Szerencsére van egy közös hobbi, közös szerelem sokszor összehoz minket: az ökölvívás. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy már mindketten meghívottként voltak ott az őszi WBO-kongresszuson. Nagy elégtétel a számomra, hogy az édesanyjukkal együtt két olyan fantasztikus embert adtunk Magyarországnak, mint Bence és Geri. És a feladat most folytatódik, a két kisebb ördöggel is szeretnék hasonló eredményt elérni. Én elég érzelmes ember vagyok, kimutatom, és ahol csak tudom, hangoztatom, mennyire büszke vagyok rájuk
– mesélte.
A Magyar Nemzet teljes cikk IDE kattintva elérhető.