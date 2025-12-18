17 év után lesz ismét magyar versenyző a PDC darts-vb-n, december 18-án Kovács Patrik is színpadra lép. A 29 éves ózdi játékos az első körben a ranglistán 42. helyen álló angol Callan Rydz ellen szerepel majd.

Kovács Patrik csütörtökön lép a tábla elé

Fotó: Török Attila

Kovács Patrik még a felkészülés finise előtt adott hosszabb interjút az Origónak, amiben Kovács „The Planer” Patrik elmondta, milyen zenére vonul be, hogy kezdte a dartsot és azt is, honnan van a beceneve.

„Úszással, illetve sétával készülök még. Futni sajnos nem tudok, mert visszérproblémát örököltem édesapámtól, így egyelőre ezt annyira nem javasolják az orvosok. Testmozgással is próbálom elősegíteni a mentális felkészülést. Tudom, persze, hogy nem fogok egy szálkás, kigyúrt emberré válni, de az agynak nagyon sokat segít a mozgás. A mentális felkészülés részeként nagyon sokat beszélgetek hozzám közel álló emberekkel, ezáltal tudok megerősítést kérni bizonyos gondolatokban, vagy elhessegetni olyanokat, amik nem feltétlenül valók oda” – mesélte el a felkészüléséről.

Mikor játszik Kovács Patrik?

A magyar versenyző az első párosban szerepel majd a délutáni programban, tehát Kovács Patrik kezdi majd a csütörtöki programot magyar idő szerint 13.40-től. A Callan Rydz elleni párharc győztesére a legjobb 64 között a Daryl Gurney-Beau Greaves összecsapás továbbjutója vár.

Kovács Patrik szereplése azért is különleges, mert Bezzeg Nándor szereplése óta 17 év telt el magyar versenyző nélkül. Ő akkor az első fordulóban kikapott a holland Vincent van der Voorttól.

Milyen esélyei vannak Kovács Patriknak

Az esélyek nem a magyar versenyző mellett szólnak, de nem példa nélküli, hogy újoncként is tovább lehet jutni ezen a tornán, idén is volt már erre példa, nem is egy. A legemlékezetesebbek között van Arno Merk, aki az egész vb első meccsén okozott meglepetést úgy, hogy korábban öt évre visszavoult.

Kovács Patrik

Fotó: Lorkó Dávid/Nógrád Megyei Hírlap

Cameron Menzies kiesését is egy újonc okozta. Ő volt az, aki dührohamot kapott, ököllel ütötte szét a pultját a darts-vb-n. Cameron Menzies nem tudta visszafogni a dühét, ami azért volt hatalmas, mert meccsnyila is volt a darts-vb-n.