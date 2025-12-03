Amikor elkezdett dartsozni, nem tudhatta, hogy a 2026-os világbajnokágra ilyen esély lesz magyarként kijutni. Amikor először nyilakat fogott mi motiválta és mikor gondolt először arra, hogy ott lehet a világbajnokságon?

Amikor ezt a sportot megismertem, egyből megígértem apámnak, hogy én ott fogok játszani. Arra is gondoltam, hogy kimondottan azon a színpadon és azon az eseményen, illetve arra is, hogy egyáltalán a televízióban. Ez olyan 2008 körül lehetett, amikor 12 éves voltam. Volt otthon egy elektromos táblánk a konyhában, alkalomadtán a család használta, de én még kicsi voltam, annyira nem is érdekelt. Abban a pillanatban, amikor láttam a tévében, nagyon megfogott és elragadott ez a dolog, és onnantól kezdve kezdtem el egyre jobban beleásni magam. Beszereztük otthon az ehhez szükséges eszközöket: egy normális táblát, nyilakat, amiket Ózdon lehetett kapni. A környékünkön nagyon darts-eszközökkel foglalkozó üzlet nem volt, Budapesten nem jártunk minden nap tehát abból tudtunk építkezni, ami volt. Onnantól kezdve az iskola mellett minden időmet erre szántam. Nagyon érdekelt, új volt, jobban lekötött, mint a számítógépes játék, vagy mint az, hogy mint azelőtt, kimenjek focizni a grundra a haverokkal.

Kovács Patrik lesz a PDC-világbajnokság magyar indulója

Fotó: Török Attila

Kovács Patrik edző nélkül készül a világbajnokságra

Mikor derült ki, hogy van hozzá érzéke?

Ahhoz fél vagy egy évnek el kellett telnie. Akkor már el tudtunk menni olyan helyre, ahol rendszeresen jártak össze dartsosok. Putnokon találkoztunk először azzal a jelenséggel, hogy egyáltalán vannak darts-klubok, van magyar szövetség. Ott találkoztunk olyan emberekkel, akik akár még versenyekre is jártak. Ott voltak edzések, ott merült fel először, hogy egyébként ügyes vagyok. Ezt persze éreztük, azért is mentünk oda a szüleimmel, hogy ezt más is megmondja, és tudjak mások ellen versenyezni.

Amikor az ember már versenyekre jár, kell hogy legyen edzője?

Van olyan időszak, amikor, hasznos lehet egy edző. Nekem pillanatnyilag nincsen, de a pályafutásom nagy részében volt. Vannak olyan dolgok, amikhez hozzá tud tenni. Fontos, hogy legyen olyan, aki érti a dolgot, és megfelelő módon látja. El tudnak csúszni dolgok, és akkor nem árt, ha van egy külső szemlélő, aki ért hozzá.