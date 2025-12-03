Amikor elkezdett dartsozni, nem tudhatta, hogy a 2026-os világbajnokágra ilyen esély lesz magyarként kijutni. Amikor először nyilakat fogott mi motiválta és mikor gondolt először arra, hogy ott lehet a világbajnokságon?
Amikor ezt a sportot megismertem, egyből megígértem apámnak, hogy én ott fogok játszani. Arra is gondoltam, hogy kimondottan azon a színpadon és azon az eseményen, illetve arra is, hogy egyáltalán a televízióban. Ez olyan 2008 körül lehetett, amikor 12 éves voltam. Volt otthon egy elektromos táblánk a konyhában, alkalomadtán a család használta, de én még kicsi voltam, annyira nem is érdekelt. Abban a pillanatban, amikor láttam a tévében, nagyon megfogott és elragadott ez a dolog, és onnantól kezdve kezdtem el egyre jobban beleásni magam. Beszereztük otthon az ehhez szükséges eszközöket: egy normális táblát, nyilakat, amiket Ózdon lehetett kapni. A környékünkön nagyon darts-eszközökkel foglalkozó üzlet nem volt, Budapesten nem jártunk minden nap tehát abból tudtunk építkezni, ami volt. Onnantól kezdve az iskola mellett minden időmet erre szántam. Nagyon érdekelt, új volt, jobban lekötött, mint a számítógépes játék, vagy mint az, hogy mint azelőtt, kimenjek focizni a grundra a haverokkal.
Kovács Patrik edző nélkül készül a világbajnokságra
Mikor derült ki, hogy van hozzá érzéke?
Ahhoz fél vagy egy évnek el kellett telnie. Akkor már el tudtunk menni olyan helyre, ahol rendszeresen jártak össze dartsosok. Putnokon találkoztunk először azzal a jelenséggel, hogy egyáltalán vannak darts-klubok, van magyar szövetség. Ott találkoztunk olyan emberekkel, akik akár még versenyekre is jártak. Ott voltak edzések, ott merült fel először, hogy egyébként ügyes vagyok. Ezt persze éreztük, azért is mentünk oda a szüleimmel, hogy ezt más is megmondja, és tudjak mások ellen versenyezni.
Amikor az ember már versenyekre jár, kell hogy legyen edzője?
Van olyan időszak, amikor, hasznos lehet egy edző. Nekem pillanatnyilag nincsen, de a pályafutásom nagy részében volt. Vannak olyan dolgok, amikhez hozzá tud tenni. Fontos, hogy legyen olyan, aki érti a dolgot, és megfelelő módon látja. El tudnak csúszni dolgok, és akkor nem árt, ha van egy külső szemlélő, aki ért hozzá.
Mennyi időt foglalkozik egy nap a gyakorlással?
Foglalkoztam vele már tizenkettő-tizennégy órát is, meg foglalkoztam vele napi húsz percet is. Most pillanatnyilag napi négy órát szánok rá.
Ez szigorúan a nyilak dobálását jelenti?
Igen, a tábla előtt próbálom tartani ezt az időt. Ezen felül úszással, illetve sétával készülök még. Futni sajnos nem tudok, mert visszér-problémát örököltem édesapámtól, így egyelőre ezt annyira nem javasolják az orvosok. Testmozgással is próbálom elősegíteni a mentális felkészülést. Tudom, persze, hogy nem fogok egy szálkás, kigyúrt emberré válni, de az agynak nagyon sokat segít a mozgás. A mentális felkészülés részeként nagyon sokat beszélgetek hozzám közel álló emberekkel, ezáltal tudok megerősítést kérni bizonyos gondolatokban, vagy elhessegetni olyanokat, amik nem feltétlenül valók oda.
Hamarosan kezdődik a világbajnokság. Óriási körítéssel indul a torna, nézőkkel, zenével, bulival. Mindenkinek van beceneve, bevonuló zenéje. A „Planer” becenév honnan jött?
A COVID alatt nagyon sokat gyakoroltam – nem is tudtam mást csinálni, nem lehetett sehova menni. Utána, mikor elkezdődtek a versenyek, akkor szinte mindent megnyertem. Rengeteget gyakoroltam és egyszer úgy fogalmaztam egy nagy fölénnyel megnyert verseny után, hogy gyakorlatilag begyalultam a mezőnyt, és ez innen adta magát. Később hallottam, hogy elkezdték használni, és egy jó angolos segítségével megtaláltuk az angol megfelelőjét. Innentől kezdve meg is maradt, és ezzel tudtam azonosulni. Nem annyira kirívó és bunkó becenév.
Van olyan, akinek nincs beceneve?
Igen, de ha a PDC-seket vesszük, akkor ott a kilencvennyolc százaléknak van. Egyébként nem kötelező, nincs szabály róla, hogy becenevednek kell lennie.
Milyen zenére fog bevonulni?
A Black Eyed Peas – Let's Get It Started az, amit a legtöbb esetben használtam. Kilencvenkilenc százalék, hogy most is ez lesz.
Van kedvence a mostani mezőnyből?
Nincs. Soha életemben nem volt ilyen. Egy időben Michael van Gerwen technikáját figyeltem nagyon sokat, de nem azért, mert ő a kedvenc játékosom volt, egész egyszerűen valamit szerettem volna megérteni az ő dobása kapcsán.
Mi Kovács Patrik erőssége a tábla előtt?
Kiemelni nem nagyon tudnék semmit. A nyugalmamat azért alapesetben meg tudom őrizni, és ez vált egyébként nagyon sokszor előnyömre. Nem szoktam megijedni. A kiszálló az éppen aktuális mérkőzéstől függ. Gyakoroltam számtalanszor mindent, nincsenek kedvenc kiszállóim, nem is voltak soha.
Callan Rydz ellen kezd majd Kovács Patrik:
Az mindig nagyon érdekelt, hogy mennyi idő alatt alakul ki egy dartsos fejében, hogy csak dobja, dobja a nyilakat és egyből tudja, hogy mi legyen a következő, nem is kell számolgatnia.
Ezt nem tudnám időhöz kötni, még hozzávetőlegesen sem, hogy mikor alakult ki az, amikor már nem kellett gondolkodnom. Az első nyilat megkezdem az 501-re, onnan, amíg nulláig érek, nem kell számolnom. Ez egyik pillanatról a másikra alakult ki, de egy-két év kellett hozzá.
Újoncként készül a vb-re, milyen rituáléi vannak, amiket megcsinál verseny előtt? Be kell járni a színpadot, meg kell ismerni a körülményeket?
Meglátjuk, mik lesznek a lehetőségek. A versenyeken általában van erre lehetőség, de még nincs konkrét forgatókönyv a fejemben. A párommal, amióta együtt vagyunk, van egy kis babonánk, az ujjainkat összeérintjük, ehhez kimondottan ragaszkodok, hogyha ott van.
És most ott lesz?
Természetesen, viszem a családot. Az összes többi rituálémat viszont inkább megtartom magamnak.
Meg lehet a dartsozásból élni ma Magyarországon?
Ez attól függ, hogy milyen szintű életet szeretne az ember élni. Civil munkám van, de egész életem során a dartsra tettem fel mindent, és ez nagyon jó eséllyel így is fog maradni. Én úgy döntöttem, hogy elegem van abból, hogy kizárólag csak a dartsból áll az életem, és szeretnék úgy élni, mint egy átlagos ember, ahogy a dartsosok nagyjából nyolcvan százaléka, akik dolgoznak a sport mellett. Ha az ember jól szerepel a nagyobb versenyeken, a European Tour selejtezőkön, vb-selejtezőkön, a World Cup of Dartson vagy a különféle WDF-versenyeken, akkor lehet belőle annyit keresni, mint egy polgári állással. Néha kevesebbet, néha többet.
A világbajnokság tehát december 11-én kezdődik, Kovács "The Planer” Patrik 18-án áll majd színpadra. A torna összdíjazása a tavalyi évhez képest megduplázódott és ötmillió fontra emelkedett, ebből a győztes egymilliót (430 millió forintot) kap, míg ez első fordulóban búcsúzók fejenként 15 ezer fonttal (6,5 millió forinttal) gazdagodnak.
