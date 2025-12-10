Az első nap legeredményesebb hazai légtorna-versenyzője Fazakas Csenge Orsolya volt. A felnőtt mezőnyben előbb a silk competitive (profi) kategóriában lett második, majd később amatőr hammockban világbajnoki címet szerzett, az ezüstérmes Földi Szabinát megelőzve.
Miután világbajnok lett, először így fogalmazott: „Nagyon boldog vagyok, nem nagyon számítottam rá, hogy aranyérmes leszek. Elégedett vagyok a gyakorlataimmal, nagyon örültem, de ha az egész napot nézem, a silk sikerült igazán jól, életem legjobb gyakorlata volt. A hammock, amelyben világbajnok lettem, volt már technikailag jobb, viszont művészi szempontból ez is jól sikerült.”
Ezek után elsőre talán meglepőnek tűnő dolgot mondott: „Aki csak azt hallja, hogy első és második lettem, azt hiheti, hogy a világbajnoki cím a jobb eredmény számomra. Pedig én a silkben elért ezüstéremnek jobban örülök, mert az a kedvenc szerem, és azon vagyok a legjobb szerintem.”
A profi kategóriában elért második hely sokkal jobb érzés, mint az amatőrben elsőnek lenni.
„Az amatőr gyakorlatom szerintem sokkal könnyebb: nem kell tíz elemre figyelni, csak hatra. Az ellenfelektől sem tartok annyira amatőrben, nem is ismerem őket igazából. Amikor a profi gyakorlatomra készülök, az sokkal több idő: a zenémet is sokkal többször meghallgatom, jobban izgulok is előtte, és próbálom tökéletessé tenni. Az amatőr gyakorlatom előtt szinte egyáltalán nem izgulok, fizikailag és lelkileg is könnyebb.”
Légtorna
A légtorna versenyszámai három eszközkategóriába sorolhatók: hoop (légi karika), silks (légi selyem/kendő) és hammock (légi hammock, azaz selyemhinta). A versenyzők korcsoportok szerint indulnak, emellett a mezőny amatőr és profi kategóriára oszlik. A két szint között lényeges különbség a kötelező tartalmi elvárás: amatőr kategóriában 6, míg profi kategóriában 10 kötelező elem teljesítése szükséges. A profi programban a nehézségi szint is magasabb, vagyis összetettebb, technikailag igényesebb, nagyobb erő- és kontrollkövetelménnyel járó elemek kerülnek előírásra és bemutatásra.
Kabala a kézben: méhecske és hernyó
A versenyzőknél gyakran feltűnik egy kabala: Csengénél ezúttal nem a sajátja volt, hanem a barátnője méhecskéjét hozta magával. „Lehet, máskor is elkérem, mert bevált. Az enyém egy hernyó” – nevetett fel.
Versegi Kinga a 10-14 évesek junior A profi mezőnyében bronzérmet nyert karikában. A 12 éves sportoló így emlékezett vissza a napra:
„Reggel négykor keltem, otthon elkészültem, aztán elindultunk a budaörsi helyszínre. Nagyon izgultam, de az edzőim és a családom megnyugtattak. Kifújtam a levegőt, mentem a színpadra, és harmadik lettem. Pontosan ilyen produkciót szerettem volna, nagyon meg voltam magammal elégedve. Amikor meghallottam, hogy bronzérmet nyertem, mérhetetlenül büszke voltam magamra, nagyon örültem neki. Huszonöten indultunk a kategóriában, nagyon erős mezőny volt.”
„2024-ben az Európa-bajnokságot megnyertem amatőr karikában, és ugyanebben az évben, ugyanebben a kategóriában második lettem a világbajnokságon. Most viszont már a profik között sikerült érmet nyernem. Hogy mi a különbség? Több elem van – hat helyett tíz –, és más a nehézségi fok. De vettem az akadályokat.”
Újabb dobogó: Lőkös Bianka Eszter ezüstje
Még csak a nap felénél jártunk, de Lőkös Bianka Eszter is érmet nyert: második lett a 6-9 évesek amatőr mezőnyében, karikában.
A bronzérmes Kinga és az ezüstérmes Bianka edzője, Sánta Bettina így értékelt: „Nagyon sok munkát tettünk bele a világbajnokságba mi edzők, de a gyerekek is. Összességében nagyon jól szerepeltek, most mutatták be az egyik legjobb gyakorlatukat a világbajnokságon. Mindent beleadtunk.”
Hogy volt-e előnye a hazai pályának? „Mivel nem volt utazás, pihentebbek voltak, és kevésbé is izgultak így, hogy itthon van a vb.”
Kinga fejlődéséről így beszélt: „Nagyon sok edzés van mögötte, külön extra gyakorlásokra is bejárt, előfordul, hogy heti hat-hét alkalommal. Az is hozzájárul, hogy rudazik és akrobatikus látványtáncozik is. Tényleg rengeteg munka volt ebben a vb-éremben.”
Az edző szerint egy országos kereskedelmi televízió tehetségkutatója is segített: „Megtanulta a drukkot jól használni, nem izgulta el ott sem – és most már itt sem.”
Bianka eredményéről ezt mondta: „Bianka ezüstérme meglepetés, mert egy nagyon erős kategóriában érte el, tizenhatan versenyeztek. Titkon persze reménykedtünk a dobogóban, ez a második hely nagyon szép.”
További remek eredmények légtornában
Dancz Boglárka a felnőtt silk profi mezőnyben negyedik lett, a profi hammock indulói között pedig ezüstérmet szerzett.
Ványi Viktória a felnőtt hammock profi kategóriában bronzérmet nyert: „Korábban voltam silkben art világbajnok, és hammockon egy hónapja szintén art világbajnok lettem. Így szépen díszíti a sort a mostani bronzérem. Számomra nagyon nagy pluszt ad a világbajnoksághoz, hogy Magyarország rendezi, nagyon büszke vagyok, hogy a hazámat itthoni terepen képviselhetem. Talán meglepő, amit mondok, de a kedvencem a karika, amellyel idén »csak« az art világbajnokságra jutottam ki.”
A budaörsi vb a művészeti világbajnoksághoz képest más fókuszt ad: itt a hangsúly a technikai elemek nehézségén, a kivitelezés tisztaságán, az erőn, a kontrollon és összességében a sportteljesítményen van. Ványi Viktória itt is bizonyított a harmadik hellyel, ráadásul idén karika mellett rúdon is elindult, és vb-kvalifikációt szerzett, így a héten még láthatjuk Budaörsön.
„Ahhoz képest, hogy két számban indultam, és este tízkor, illetve éjfél körül is még versenyeztünk, jól sikerültek a gyakorlataim: az ötödik és a harmadik hely is nagyon szép.”
De mások is remekeltek.
- Rácz Regina–Kopcsák Lujza felnőtt ezüstérmes lett profi hammockban.
- Márton Hanga Lea aranyérmes lett junior B-ben (hammock, profi).
- A Mátyás Panna–Mátyás Dorka kettős felnőtt profi karikában ezüstérmet nyert.
- Varga Rebeka bronzérmet szerzett junior B amatőr hammockban.
Folytatás: még két nap légtorna, aztán jön a rúdsport
Szerdán és csütörtökön légtornával folytatódik a világbajnokság, péntektől vasárnapig pedig a rúdsport vb-indulói mérik össze az erejüket Budaörsön.
