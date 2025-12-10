Az első nap legeredményesebb hazai légtorna-versenyzője Fazakas Csenge Orsolya volt. A felnőtt mezőnyben előbb a silk competitive (profi) kategóriában lett második, majd később amatőr hammockban világbajnoki címet szerzett, az ezüstérmes Földi Szabinát megelőzve.

A légtorna elképesztően látványos sportág

Miután világbajnok lett, először így fogalmazott: „Nagyon boldog vagyok, nem nagyon számítottam rá, hogy aranyérmes leszek. Elégedett vagyok a gyakorlataimmal, nagyon örültem, de ha az egész napot nézem, a silk sikerült igazán jól, életem legjobb gyakorlata volt. A hammock, amelyben világbajnok lettem, volt már technikailag jobb, viszont művészi szempontból ez is jól sikerült.”

Ezek után elsőre talán meglepőnek tűnő dolgot mondott: „Aki csak azt hallja, hogy első és második lettem, azt hiheti, hogy a világbajnoki cím a jobb eredmény számomra. Pedig én a silkben elért ezüstéremnek jobban örülök, mert az a kedvenc szerem, és azon vagyok a legjobb szerintem.”

A profi kategóriában elért második hely sokkal jobb érzés, mint az amatőrben elsőnek lenni.

„Az amatőr gyakorlatom szerintem sokkal könnyebb: nem kell tíz elemre figyelni, csak hatra. Az ellenfelektől sem tartok annyira amatőrben, nem is ismerem őket igazából. Amikor a profi gyakorlatomra készülök, az sokkal több idő: a zenémet is sokkal többször meghallgatom, jobban izgulok is előtte, és próbálom tökéletessé tenni. Az amatőr gyakorlatom előtt szinte egyáltalán nem izgulok, fizikailag és lelkileg is könnyebb.”

Légtorna

A légtorna versenyszámai három eszközkategóriába sorolhatók: hoop (légi karika), silks (légi selyem/kendő) és hammock (légi hammock, azaz selyemhinta). A versenyzők korcsoportok szerint indulnak, emellett a mezőny amatőr és profi kategóriára oszlik. A két szint között lényeges különbség a kötelező tartalmi elvárás: amatőr kategóriában 6, míg profi kategóriában 10 kötelező elem teljesítése szükséges. A profi programban a nehézségi szint is magasabb, vagyis összetettebb, technikailag igényesebb, nagyobb erő- és kontrollkövetelménnyel járó elemek kerülnek előírásra és bemutatásra.

Kabala a kézben: méhecske és hernyó

A versenyzőknél gyakran feltűnik egy kabala: Csengénél ezúttal nem a sajátja volt, hanem a barátnője méhecskéjét hozta magával. „Lehet, máskor is elkérem, mert bevált. Az enyém egy hernyó” – nevetett fel.