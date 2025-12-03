Lindsey Vonn tavaly novemberben jelentette be, hogy öt évvel a visszavonulása után újfent visszatér az alpesi sí elitjébe. A világkupa mezőnyében az előző idény során a legtöbb szuperóriás-műlesikló- és lesiklóversenyen rajthoz is állt, az amerikai szezonzárón pedig dobogós helyezése is volt. A 41 éves síző nem titkolt célja, hogy a februári, cortinai téli olimpiai játékokon gazdagítsa egy arany- és két bronzéremből álló ötkarikás medálgyűjteményét.

Lindsey Vonn márciusban, Sun Valley-ben második hellyel zárta az alpesisí-idényt

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

„A testem nagyon jól bírja, és ez elég hihetetlen, még nekem is. Ugyanannyit edzek, mint a huszonéves síelők, nyáron az edzőtermi edzésem is kivételesen jól sikerült. Keményen dolgoztam, és körülbelül hat kilogramm izomtömeget szereztem. 2013 óta nem éreztem magam ilyen erősnek, készen állok a szezonra" – mondta Vonn.

A klasszis számára jövő héten, St. Moritzban induló évadban már a norvégok kétszeres olimpiai bajnoka, Aksel Lund Svindal is segíti a felkészülését. Az amerikai síző a közelmúltban a 2034-es Salt Lake City-i téli olimpia szervezőbizottságába is bekerült, de egyelőre a 2026-os ötkarikás játékok van nála a középpontban.

Bizonyos szempontból úgy érzem magam, mint a Terminátor, már többször is újjáépültem.

Ha fizikailag nem is feltétlenül, de emberként erősebbé tett minden egyes alkalom. Megtanultam, hogyan győzzem le a kudarcokat, és hogyan birkózzak meg mentálisan ezekkel a sérülésekkel" – nyilatkozta Lindsey Vonn, aki nem érez magán nyomást, és reálisnak látja a cortinai éremszerzését is. Hozzátette, a pályafutása lezárása után az egyik első dolga az lesz, hogy végre megvalósítsa az álmát, és elutazzon a Maldív-szigetekre.