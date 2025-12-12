Az amerikaiak legendás, 41 éves sztársportolója 2019-es visszavonulása után éppen egy éve ugyanitt tért vissza a vk-sorozatba, most pedig egyik kedvenc helyszínén fölényes győzelmet aratott. A lesiklás 2010-es világbajnoka a pálya felső szakaszán még kicsit visszafogottabb volt, a középső szakasztól viszont egészen fantasztikus sízést mutatott be és óriási, közel egy másodperces előnnyel végzett az élen. Az olimpiai bajnok Lindsey Vonn - aki ezt megelőzően 2018. március 14-én nyert világkupafutamot - karrierje során hatodszor győzött St. Moritzban, mostani sikere pedig pályafutása 83. vk-elsősége volt, amivel továbbra is második a női örökrangsorban honfitársa, Mikaela Shiffrin mögött.

Lindsey Vonn visszatérése eddig tökéletes

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Lindsey Vonn egyik kedvenc helyszínén nyert újra

Vonn mostani elsőségével minden idők legősebb vk-győztese lett, átadva a múltnak a svájci Didier Cuche rekordját, aki 2012-ben szuperóriás-műlesiklásban 37 évesen diadalmaskodott. A női csúcsot az akkor 34 éves Federica Brignone tartotta idén március óta.

„Fantasztikus nap volt, nem is lehetnék ennél boldogabb, elérzékenyültem" - mondta az amerikai síző a győzelem után. „Jól éreztem magam egész nyáron, de nem voltam biztos abban, mennyire leszek gyors. Most már tudom, hogy az vagyok."

Vonn hozzátette, a fő célja idén Cortina és a téli olimpia, de örül, hogy így sikerült kezdenie a szezont.

A második helyet ezúttal meglepetésre az osztrák Magdalena Egger szerezte meg, Vonntól 98 századmásodperccel elmaradva, míg a harmadik honfitársa, Mirjam Puchner lett 1.16 másodperc hátránnyal.

A vk-sorozat a nőknél szombaton újabb lesiklással, vasárnap pedig szuperóriás-műlesiklással folytatódik St. Moritzban