Bár december 11-éig hivatalos versenyt nem szervez a PDC, a világ legjobb dartsjátékosai így sem unatkoznak. A PDC-dartsvilágbajnokság előtt többen bemutatókon vesznek részt, az elmúlt napokban Boston, Dumfries, Edinburgh és Tampere is otthont adott ilyennek. Luke Littler a skót fővárosban még nyert, Finnországban viszont mindkét versenynapon alulmaradt. Az övénél is kellemetlenebb volt Peter Wright tamperei szereplése hétfőn.

A legutóbbi PDC-dartsvilágbajnokságot és az azóta rendezett hét pontszerző versenyből további ötöt Luke Littler nyerte, így a 18 éves játékos egyértelmű esélyesnek mondható minden olyan tornán, amelyen elindul. A december 11-én kezdődő vb-n is ez fog történni, az angol világelső másfél hete a Players Championship Finals megnyerésével bizonyította a jó formáját. Azt hihetnénk, hogy amíg jelenleg éppen a Dartsvilágszövetség (WDF) szervezésében zajlik a világbajnokság, addig a PDC sztárjai pihenhetnek és egyedül készülhetnek a londoni viadalra, ám nem ez a helyzet: az elmúlt négy napban Nagy-Britanniában és Finnországban álltak színpadra.

Michael van Gerwen hétfő este Luke Littler döntőbeli legyőzésével nyerte meg a tamperei dartsversenyt
Fotó: BEN STANSALL / AFP

PDC-dartsvilágbajnokok nyertek a brit helyszíneken

Boston, Dumfries, Edinburgh és Tampere egyaránt jó hangulatú bemutatóknak adott otthont, amelyeken nem annyira az eredmény, mint a játék öröme és a nézők szórakoztatása volt a cél. Az angliai Bostonban a tavalyi vb-győztes Luke Humphries nyerte meg a Josh Rock elleni döntőt. A Dumfries & Galloway Mastersen a nyolc induló közül a kétszeres világbajnok Gary Anderson diadalmaskodott, miután a fináléban 4-2-re győzte le a szintén hazai közönség előtt szereplő Cameron Menziest. Edinburgh-ban Daryl Gurney és Luke Littler is remek teljesítményt nyújtott, végül az est legnagyobb mérkőzésén a tinédzser 4-2-re múlta felül Nathan Aspinallt.

Tamperében Luke Littler már elbukott

Vasárnap a klasszisok Finnországba repültek, Tampere a két napon át tartó International Darts Cup versenynek adott otthont. 

Az első napon a sportág legnagyobb alakja, Phil Taylor volt az egyik házigazda, az ő jelenléte mellett a korábban Littlert is búcsúztató Humphries a Michael van Gerwen ellen 8-6-ra megnyert döntővel megvédte a címét.

Hétfőn aztán megszületett az elmúlt napok legnagyobb meglepetése: a kétszeres világbajnok Peter Wright kínos módon 6-3-ra kikapott a világranglista-163. Teemu Harjutól a 7500 fős hazai közönség nagy örömére. Harju végül a fináléba nem jutott be, ott viszont a háromszoros vb-győztes Van Gerwen javított, és 8-6-ra legyőzte Littlert, aki tehát Tamperéből tornagyőzelem nélkül távozott.

A 2026-os PDC-dartsvilágbajnokságra – amelynek 17 év után lesz ismét magyar indulója Kovács Patrik révén – december 11. és január 3. között kerül sor.

