Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Lakossági energiatároló programot jelentett be a kormány – itt vannak a részletetek

Sport

Mitől különleges Szoboszlai? – a Liverpool edzője elmondta az igazságot

Link másolása
Vágólapra másolva!
December 11-én kezdődik a darts-vb, amelynek a címvédő tinisztár a legfőbb esélyese. A mentális hadviselés máris megkezdődött, a 18 éves Luke Littler kemény figyelmeztetést kapott ellenfelétől, a háromszoros világbajnok Michael van Gerwentől.

Luke Littler a tavalyi darts-vb döntőjében a háromszoros győztes Michael van Gerwent felettébb meggyőző játékkal győzte le 7-3-ra, így érthető módon a holland klasszist fűti a bosszúvágy, hogy visszavágjon a 18 éves tinédzsernek.

Luke Littler címvédésre készül a darts-vb-n
Luke Littler címvédésre készül a darts-vb-n
Fotó: BAS CZERWINSKI / ANP

Luke Littlernek megalázó lehet Michael van Gerwen üzenete

A csütörtökön kezdődő világbajnokságon az esélyesek közé lehet sorolni Van Gerwent is, azonban a 36 éves sztár élete legnehezebb időszakán van túl, ugyanis idén vált el a feleségétől 11 évnyi házasság után, az édesapja pedig rákkal küzdött. A holland játékos ettől függetlenül nem kínálná tálcán a vb-győzelmet riválisának, akinek üzent is a közelgő torna előtt.

„Mielőtt nem voltak gyerekeim, minden könnyebb volt. A darts mindig az első helyen állt. Aztán, amikor gyerekeim születtek, már nem a darts volt a legfontosabb. Meg kell próbálni egy kicsit jobban egyensúlyba hozni a dolgokat. 

Littler az édesanyjával él, neki minden könnyű. Nincs családja, nincsenek felelősségei, minden rendben van. De amikor elkezdesz szembenézni a való élettel, akkor a dolgok megváltoznak. 

Akkor új kihívásokkal kell megbirkózni az életben. Nem lesz sima az élete a továbbiakban. Szeretném látni, hogy amikor gyerekei lesznek, hogyan fogja ezt kezelni” – üzent keményen fele annyi idős riválisának Van Gerwen, aki kétgyermekes apuka.

England's Luke Littler celebrates his win over Netherlands' Michael van Gerwen in the PDC World Darts Championship final, at Alexandra Palace in London on January 3, 2025. Luke Littler became darts' youngest world champion at just 17 after thrashing three-time winner Michael van Gerwen in front of an adoring home crowd at London's Alexandra Palace on Friday. This time there was no stopping "Luke the Nuke" as he stormed past Dutchman Van Gerwen by seven sets to three. (Photo by Ben STANSALL / AFP)
Luke Littler kemény figyelmeztetést kapott Michael van Gerwentől
Fotó: BEN STANSALL / AFP

„A darts jelenleg nagyon jó helyzetben van, a közösségi média erőteljesebb, mint valaha, a televíziós közvetítések fantasztikusak. Littler nagyon jó eredményeket ért el, és az elkövetkező években anyagi függetlenséget teremthet magának. Eddig is jól teljesített a dartsban” – tette hozzá a holland játékos.

Minden idők leghosszabb darts-vb-je 24 napig tart majd, a torna a résztvevők számát és az összdíjazását tekintve is rekordernek számít. A címvédő Luke Littler már az első játéknapon tábla elé áll, de 17 év után magyar játékosnak is lehet szurkolni, Kovács Patrik december 18-án, az angol Callan Rydz ellen lép majd színpadra.

Kapcsolódó cikkek

Megint tönkreveri a világot a darts-vb tinisztárja, vagy jönnek a meglepetések?
Luke Littler 15 éves utódja sokkot okozott a dartsvilágbajnokságon
Az édesapjának tett ígéretét és a saját álmát váltja valóra a darts legnagyobb színpadán a magyar induló

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!