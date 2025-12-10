Luke Littler a tavalyi darts-vb döntőjében a háromszoros győztes Michael van Gerwent felettébb meggyőző játékkal győzte le 7-3-ra, így érthető módon a holland klasszist fűti a bosszúvágy, hogy visszavágjon a 18 éves tinédzsernek.

Luke Littler címvédésre készül a darts-vb-n

Fotó: BAS CZERWINSKI / ANP

Luke Littlernek megalázó lehet Michael van Gerwen üzenete

A csütörtökön kezdődő világbajnokságon az esélyesek közé lehet sorolni Van Gerwent is, azonban a 36 éves sztár élete legnehezebb időszakán van túl, ugyanis idén vált el a feleségétől 11 évnyi házasság után, az édesapja pedig rákkal küzdött. A holland játékos ettől függetlenül nem kínálná tálcán a vb-győzelmet riválisának, akinek üzent is a közelgő torna előtt.

„Mielőtt nem voltak gyerekeim, minden könnyebb volt. A darts mindig az első helyen állt. Aztán, amikor gyerekeim születtek, már nem a darts volt a legfontosabb. Meg kell próbálni egy kicsit jobban egyensúlyba hozni a dolgokat.

Littler az édesanyjával él, neki minden könnyű. Nincs családja, nincsenek felelősségei, minden rendben van. De amikor elkezdesz szembenézni a való élettel, akkor a dolgok megváltoznak.

Akkor új kihívásokkal kell megbirkózni az életben. Nem lesz sima az élete a továbbiakban. Szeretném látni, hogy amikor gyerekei lesznek, hogyan fogja ezt kezelni” – üzent keményen fele annyi idős riválisának Van Gerwen, aki kétgyermekes apuka.

Luke Littler kemény figyelmeztetést kapott Michael van Gerwentől

Fotó: BEN STANSALL / AFP

„A darts jelenleg nagyon jó helyzetben van, a közösségi média erőteljesebb, mint valaha, a televíziós közvetítések fantasztikusak. Littler nagyon jó eredményeket ért el, és az elkövetkező években anyagi függetlenséget teremthet magának. Eddig is jól teljesített a dartsban” – tette hozzá a holland játékos.

Minden idők leghosszabb darts-vb-je 24 napig tart majd, a torna a résztvevők számát és az összdíjazását tekintve is rekordernek számít. A címvédő Luke Littler már az első játéknapon tábla elé áll, de 17 év után magyar játékosnak is lehet szurkolni, Kovács Patrik december 18-án, az angol Callan Rydz ellen lép majd színpadra.

Kapcsolódó cikkek