A mérkőzés előtt sokan attól tartottak, hogy Luke Littler játékát megtörheti Mensur Suljovic lassú, kimért stílusa.

Luke Littler gyorsan kivégezte Mensur Suljovicot

Luke Littler elképesztő teljesítménye

A fiatal világbajnok azonban higgadtan és koncentráltan kezelte a helyzetet, sőt, öt háromjegyű kiszállót is értékesített.

Az első szettet öt és fél perc alatt nyerte meg, 109,98-as szettátlaggal – Suljovicnak eközben egyetlen kiszálló-lehetősége sem volt. Bár az osztrák rendkívül módszeresen dobott, és a két játékos között akár 19 másodperc is eltelt két dobás között, Littler türelmes maradt, sőt, a második szettben 105 és 101 pontos kiszállókkal növelte előnyét.

Suljovic a harmadik szettben két leget is hozni tudott, amit a londoni közönség ironikus éljenzéssel fogadott. A röpke öröm azonban gyorsan szertefoszlott: Littler egy 124-es kiszállóval visszavette az irányítást, majd a negyedik szettben dupla hármassal zárta le a meccset – úgy, hogy eddig még egyetlen szettet sem veszített a tornán.

„Nagyon elégedett vagyok, ez volt a legjobb játékom eddig a világbajnokságon” – mondta Littler a mérkőzés után. A

71%-os kiszállómutató egészen különleges, szerintem ilyenem még nem volt. Tökéletesen működött a ritmus, és alkalmazkodtam az ellenfelem lassabb tempójához is.

A világranglista-vezető Littler a nyolcaddöntőben az ausztrál Damon Heta vagy az angol korábbi világbajnok, Rob Cross ellen játszik. Bár még hosszú az út a címvédésig, formája alapján egyértelműen ő számít a torna legfőbb esélyesének.