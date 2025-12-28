Live
Hihetetlen teljesítmény. Luke Littler újabb lépést tett címvédése felé a PDC darts-világbajnokságon, miután lehengerlő játékkal, mindössze három elveszített leget engedve, 4–0-ra győzte le az osztrák Mensur Suljovicot. A mindössze 18 éves angol csillag 107,09-es átlagot ért el – ez eddigi legjobb teljesítménye az Alexandra Palace legendás színpadán.

A mérkőzés előtt sokan attól tartottak, hogy Luke Littler játékát megtörheti Mensur Suljovic lassú, kimért stílusa.

Luke Littler gyorsan kivégezte Mensur Suljovicot
Luke Littler gyorsan kivégezte Mensur Suljovicot
Fotó: X

Luke Littler elképesztő teljesítménye

A fiatal világbajnok azonban higgadtan és koncentráltan kezelte a helyzetet, sőt, öt háromjegyű kiszállót is értékesített.

Az első szettet öt és fél perc alatt nyerte meg, 109,98-as szettátlaggal – Suljovicnak eközben egyetlen kiszálló-lehetősége sem volt. Bár az osztrák rendkívül módszeresen dobott, és a két játékos között akár 19 másodperc is eltelt két dobás között, Littler türelmes maradt, sőt, a második szettben 105 és 101 pontos kiszállókkal növelte előnyét.  

Suljovic a harmadik szettben két leget is hozni tudott, amit a londoni közönség ironikus éljenzéssel fogadott. A röpke öröm azonban gyorsan szertefoszlott: Littler egy 124-es kiszállóval visszavette az irányítást, majd a negyedik szettben dupla hármassal zárta le a meccset – úgy, hogy eddig még egyetlen szettet sem veszített a tornán.  

„Nagyon elégedett vagyok, ez volt a legjobb játékom eddig a világbajnokságon” – mondta Littler a mérkőzés után. A

 71%-os kiszállómutató egészen különleges, szerintem ilyenem még nem volt. Tökéletesen működött a ritmus, és alkalmazkodtam az ellenfelem lassabb tempójához is.

A világranglista-vezető Littler a nyolcaddöntőben az ausztrál Damon Heta vagy az angol korábbi világbajnok, Rob Cross ellen játszik. Bár még hosszú az út a címvédésig, formája alapján egyértelműen ő számít a torna legfőbb esélyesének.  

A fiatal sztár mosolyogva jegyezte meg: „Mindig úgy csomagolunk, mintha a döntőig mennénk. Most sincs másképp. Már nem érzek nyomást, csak élvezem a játékot – és ezt az eredmények is megmutatják.”  

