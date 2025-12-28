A viadal eredményközlő oldala szerint a pénteken kezdődött, 15 perces alapjátékidejű meccsekből álló rapidsakk világbajnokságon Magnus Carlsen 13 mérkőzésen szerzett 10,5 pontjával diadalmaskodott, míg a nőknél Zsu 11 találkozón gyűjtött 8,5 pontjával bizonyult a legjobbnak.
Magnus Carlsen ismét elveszítette a fejét
A norvég szupersztár, aki már annyira unja a hagyományos sakkot, hogy a világbajnokságokon el sem indul, tavaly a New Yorkban rendezett rapidsakk-vb-n azzal került a hírekbe, hogy miután nem engedték farmerben asztalhoz ülni, annyira begurult, hogy visszalépett a tornától.
Ezúttal egy szombati vereségen húzta fel magára, hogy megütötte az őt követő kamerát, miközben kiviharzott a helyszínről.
Vasárnap már nem hibázott egyszer sem, és mások mellett legyőzte azt a Hans Niemannt, akit korábban ő vádolt meg azzal, hogy rezgő análgyöngyökkel csal, de miután a vádat nem tudta bizonyítani, neki kellett jóvátételt fizetnie. És legyőzte a 14 éves török csodagyereket, Yagiz Kaan Erdogmust is, akiben többen a jövőbeli világbajnokot látják.
Így szerepeltek a magyarok
A nyílt kategóriában Kozák 8 pontot szerezve lett 47., míg a honosított orosz Dudin Gleb 7,5 ponttal zárt a 67. helyen, Rapport Richárd pedig 145. lett 6 ponttal a 247 sakkozót felvonultató mezőnyben. A nőknél a mongolból magyarrá vált Davaademberel 5,5 pontot gyűjtött, míg a mezőny másik magyar indulója, Gaál Zsóka 4 ponttal a 118. lett a 141 fős mezőnyben.
Dohában hétfőn és kedden a még rövidebb - háromperces - partikból álló villámsakk-világbajnokságot is megrendezik, azon az eseményen ugyanez az öt magyar sakkozó vesz részt.
Mindkét vb-t a Katari Egyetem Sport- és Rendezvényközpontjában bonyolítják le, és több mint egymillió eurót osztanak ki a résztvevők között. Mindkét sakkváltozatban a nyílt kategória világbajnokát 70 ezer, a nőit pedig 40 ezer eurós pénzdíj illeti meg.
