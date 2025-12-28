A viadal eredményközlő oldala szerint a pénteken kezdődött, 15 perces alapjátékidejű meccsekből álló rapidsakk világbajnokságon Magnus Carlsen 13 mérkőzésen szerzett 10,5 pontjával diadalmaskodott, míg a nőknél Zsu 11 találkozón gyűjtött 8,5 pontjával bizonyult a legjobbnak.

Magnus Carlsen ezúttal is kiborult, de így is simán nyerte a rapidsakk-vb-t

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Magnus Carlsen ismét elveszítette a fejét

A norvég szupersztár, aki már annyira unja a hagyományos sakkot, hogy a világbajnokságokon el sem indul, tavaly a New Yorkban rendezett rapidsakk-vb-n azzal került a hírekbe, hogy miután nem engedték farmerben asztalhoz ülni, annyira begurult, hogy visszalépett a tornától.

Ezúttal egy szombati vereségen húzta fel magára, hogy megütötte az őt követő kamerát, miközben kiviharzott a helyszínről.

👀👀👀



🇳🇴 Magnus Carlsen lost to Vladislav Artemiev in Round 7 of the FIDE World Rapid Championship in Doha.#RapidBlitz pic.twitter.com/R52fPBjUYz — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 27, 2025

Vasárnap már nem hibázott egyszer sem, és mások mellett legyőzte azt a Hans Niemannt, akit korábban ő vádolt meg azzal, hogy rezgő análgyöngyökkel csal, de miután a vádat nem tudta bizonyítani, neki kellett jóvátételt fizetnie. És legyőzte a 14 éves török csodagyereket, Yagiz Kaan Erdogmust is, akiben többen a jövőbeli világbajnokot látják.

Így szerepeltek a magyarok

A nyílt kategóriában Kozák 8 pontot szerezve lett 47., míg a honosított orosz Dudin Gleb 7,5 ponttal zárt a 67. helyen, Rapport Richárd pedig 145. lett 6 ponttal a 247 sakkozót felvonultató mezőnyben. A nőknél a mongolból magyarrá vált Davaademberel 5,5 pontot gyűjtött, míg a mezőny másik magyar indulója, Gaál Zsóka 4 ponttal a 118. lett a 141 fős mezőnyben.

Dohában hétfőn és kedden a még rövidebb - háromperces - partikból álló villámsakk-világbajnokságot is megrendezik, azon az eseményen ugyanez az öt magyar sakkozó vesz részt.

Mindkét vb-t a Katari Egyetem Sport- és Rendezvényközpontjában bonyolítják le, és több mint egymillió eurót osztanak ki a résztvevők között. Mindkét sakkváltozatban a nyílt kategória világbajnokát 70 ezer, a nőit pedig 40 ezer eurós pénzdíj illeti meg.

