Rossz hírek érkeztek a dobók felől az év végén a magyar atlétika világában. Előbb arról szóltak, hogy elhunyt minden idők egyik legnagyobb kalapácsvetője, Anatolij Bondarcsuk, az 1972-es müncheni olimpia bajnoka, aki edzőként felkészítette a fantasztikus szovjet kalapácsvetőket az 1980-as és az 1988-as játékokra, és aki 85 éves korában a kanadai Kamloopsban hunyt el. Vasárnap reggel pedig a szombathelyi Dobó SE közölte, hogy egy legendás ember távozott, akinek emlékét, szellemiségét sosem feledik a klubnál: 77 esztendősen elhunyt Grünwald János, az egyesület edzője, sofőrje, kertésze, lényegében mindenese.

A magyar atlétika legendás alakja volt Grünwald János

Fotó: Magyar Atlétika Facebook-oldala

A magyar atlétika egy igazi ikont veszített el

Grünwald János kapcsán köztudott volt, hogy ahol tudott, segített. 1967-ben ismerkedett meg a vasi fellegvár alapítójával, Németh Pállal, abban az évben, amelyben mint autószerelő érettségizett – akkor került a dobók mellé. Pedig ő futó volt: futott 800 métert, 1 500-at, 3 000-et, 3 000 akadályt, sőt még maratonit is, de a dobópápa megkérte, hogy amikor a nagyobbakkal versenyre vagy edzőtáborba mennek, akkor legyen a fiatalokkal. Aztán versenybíróként is besegített: mérte a dobásokat, ahogy az a fenti képen is látszik. Három gyermeke született: két fiú és egy lány, akiknek köszönhetően nem maradt unoka nélkül.

Alaptermészete volt a vidámság, a jókedv, és azt is mondta, hogy nagyon fontos a munka, a mozgás. Próbálta az időt minden nap valami hasznosra fordítani. Nem szerette az üresjáratokat, meg az olyan dolgokat sem, amelyeknek nincs értelmük. Azt nézte, kin hol tud segíteni, és mindegy volt neki, hogy fizetnek érte, vagy nem.