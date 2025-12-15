A téli olimpia szervezőbizottsága hétfői bejelentése szerint az 56 éves énekesnő, Mariah Carey, aki február 6-án a milánói Giuseppe Meazza Stadionban lép fel, az első nemzetközi sztár, akinek nevét nyilvánosságra hozták. Eddig csak egy másik hírességet jelentettek be: az olasz színésznőt, Matilda de Angelist.

Mariah Carey fellép a téli olimpia megnyitóünnepségén

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Mariah Carey az olimpián

A bejelentéssel kapcsolatban az ötszörös Grammy-díjas énekesnő hétfőn a hivatalos Instagram-oldalán is közzé tett egy bejegyzést, amiben olaszul is üzent a rajongóinak: „Milánóban találkozunk”.

Az ünnepséget Milánó mellett három másik, a 2026-os olimpia versenyeinek helyszínéül szolgáló városban, Cortina d'Ampezzóban, Livignóban és Predazzóban is lebonyolítják – ez az ötkarikás játékok történetében először fordul elő – írja az MTI.

A milánói-cortinai téli olimpiát február 6. és 22. között rendezik meg.