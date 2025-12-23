Gyászol a sportvilág, 16 éves korában meghalt Joaquim Pavoski Dapper, miután leesett a lováról.
Meghalt Joaquim Pavoski Dapper
A fiatal versenyző a mezőny közepén lovagolt, amikor
az utolsó pillanatokban elveszítette az egyensúlyát és a földre zuhant. A nézők döbbenten figyelték az eseményeket, a versenyt azonnal félbeszakították, és az orvosi személyzet perceken belül a helyszínre sietett.
Dappert kritikus állapotban szállították kórházba. Az orvosok napokig küzdöttek életéért, ám az állapota nem javult, és körülbelül egy héttel a balesetet követően megállapították az agyhalál beálltát.
A Brazil Jockey Club közleményben erősítette meg a halálhírt, és részvétét fejezte ki a családnak: „Támogatásunkról biztosítjuk minden sportolót és családjukat, és köszönjük mindazoknak, akik követték J. Pavoski pályafutását.”
Joaquim Pavoski Dapper, akit a versenyközvetítésekben J. Pavoski néven ismertek, a dél-brazíliai Faxinalzinho kisvárosából származott, ahol alig 2500-an élnek. Már 12 évesen elkezdett lovagolni, és gyorsan felhívta magára a figyelmet tehetségével és elhivatottságával. Körülbelül egy évvel ezelőtt költözött Rio de Janeiróba, hogy megvalósítsa álmát, és hivatásos zsokéként versenyezzen.
Pályafutása reményteljesen indult: szeptember 8-án, alig három hónappal a tragédia előtt, első profi versenyén rögtön győzelmet aratott a Gávea Hipodromon.
Halálhíre mély gyászt váltott ki szülővárosában is. Faxinalzinho önkormányzata és a városi tanács közös közleményben fejezte ki együttérzését:
E fájdalmas pillanatban a város vezetése őszinte részvétét fejezi ki a családnak, barátoknak és mindazoknak, akik ismerték Joaquimot.
A temetésről és a búcsúztatás részleteiről egyelőre nem közöltek információt.