Gyászol a sportvilág, 16 éves korában meghalt Joaquim Pavoski Dapper, miután leesett a lováról.

Verseny közben esett le a lováról, meghalt Joaquim Pavoski Dapper

Fotó: X

Meghalt Joaquim Pavoski Dapper

A fiatal versenyző a mezőny közepén lovagolt, amikor

az utolsó pillanatokban elveszítette az egyensúlyát és a földre zuhant. A nézők döbbenten figyelték az eseményeket, a versenyt azonnal félbeszakították, és az orvosi személyzet perceken belül a helyszínre sietett.

Jóquei Joaquim Pavoski Dapper, de apenas 16 anos, promessa do turfe, sofreu uma queda no último páreo no hipódromo da Gávea, no Rio, no dia 9. Ele teve morte cerebral confirmada no último dia 17 pic.twitter.com/LyRYXqymHP — REC Notícias (@REC_NoticiasBr) December 20, 2025

Dappert kritikus állapotban szállították kórházba. Az orvosok napokig küzdöttek életéért, ám az állapota nem javult, és körülbelül egy héttel a balesetet követően megállapították az agyhalál beálltát.

Jóquei Joaquim Pavoski Dapper, de apenas 16 anos, promessa do turfe, sofreu uma queda no último páreo no hipódromo da Gávea, no dia 9. Ele teve morte cerebral confirmada nesta quarta (17)



Crédito: TV Turfe pic.twitter.com/4WdBD6mJxe — Jornal O Dia (@jornalodia) December 19, 2025

A Brazil Jockey Club közleményben erősítette meg a halálhírt, és részvétét fejezte ki a családnak: „Támogatásunkról biztosítjuk minden sportolót és családjukat, és köszönjük mindazoknak, akik követték J. Pavoski pályafutását.”

Joaquim Pavoski Dapper, akit a versenyközvetítésekben J. Pavoski néven ismertek, a dél-brazíliai Faxinalzinho kisvárosából származott, ahol alig 2500-an élnek. Már 12 évesen elkezdett lovagolni, és gyorsan felhívta magára a figyelmet tehetségével és elhivatottságával. Körülbelül egy évvel ezelőtt költözött Rio de Janeiróba, hogy megvalósítsa álmát, és hivatásos zsokéként versenyezzen.

Pályafutása reményteljesen indult: szeptember 8-án, alig három hónappal a tragédia előtt, első profi versenyén rögtön győzelmet aratott a Gávea Hipodromon.

Halálhíre mély gyászt váltott ki szülővárosában is. Faxinalzinho önkormányzata és a városi tanács közös közleményben fejezte ki együttérzését:

E fájdalmas pillanatban a város vezetése őszinte részvétét fejezi ki a családnak, barátoknak és mindazoknak, akik ismerték Joaquimot.

A temetésről és a búcsúztatás részleteiről egyelőre nem közöltek információt.