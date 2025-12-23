Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bejelentést tett a kormányülés előtt

Időjárás

Végre! Kiderült, hol lesz fehér karácsonyunk

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szomorú tragédia rázta meg a brazil lóverseny világát. Mindössze 16 évesen meghalt Joaquim Pavoski Dapper, a sportág egyik legígéretesebb fiatal tehetsége. A zsoké december 9-én, a riói Gávea Hipodromon rendezett futamon szenvedett súlyos balesetet, amikor néhány méterrel a célvonal előtt leesett lováról.

Gyászol a sportvilág, 16 éves korában meghalt Joaquim Pavoski Dapper, miután leesett a lováról.

Verseny közben esett le a lováról, meghalt Joaquim Pavoski Dapper
Verseny közben esett le a lováról, meghalt Joaquim Pavoski Dapper
Fotó: X

Meghalt Joaquim Pavoski Dapper

A fiatal versenyző a mezőny közepén lovagolt, amikor

 az utolsó pillanatokban elveszítette az egyensúlyát és a földre zuhant. A nézők döbbenten figyelték az eseményeket, a versenyt azonnal félbeszakították, és az orvosi személyzet perceken belül a helyszínre sietett.

Dappert kritikus állapotban szállították kórházba. Az orvosok napokig küzdöttek életéért, ám az állapota nem javult, és körülbelül egy héttel a balesetet követően megállapították az agyhalál beálltát.

A Brazil Jockey Club közleményben erősítette meg a halálhírt, és részvétét fejezte ki a családnak: „Támogatásunkról biztosítjuk minden sportolót és családjukat, és köszönjük mindazoknak, akik követték J. Pavoski pályafutását.”  

Joaquim Pavoski Dapper, akit a versenyközvetítésekben J. Pavoski néven ismertek, a dél-brazíliai Faxinalzinho kisvárosából származott, ahol alig 2500-an élnek. Már 12 évesen elkezdett lovagolni, és gyorsan felhívta magára a figyelmet tehetségével és elhivatottságával. Körülbelül egy évvel ezelőtt költözött Rio de Janeiróba, hogy megvalósítsa álmát, és hivatásos zsokéként versenyezzen.  

Pályafutása reményteljesen indult: szeptember 8-án, alig három hónappal a tragédia előtt, első profi versenyén rögtön győzelmet aratott a Gávea Hipodromon.  

Halálhíre mély gyászt váltott ki szülővárosában is. Faxinalzinho önkormányzata és a városi tanács közös közleményben fejezte ki együttérzését: 

E fájdalmas pillanatban a város vezetése őszinte részvétét fejezi ki a családnak, barátoknak és mindazoknak, akik ismerték Joaquimot.  

A temetésről és a búcsúztatás részleteiről egyelőre nem közöltek információt.

Pánik a pályán: erre nem számíthattak, hihetetlen mi jött szembe a versenyzőkkel – videó
Horrorbaleset miatt felfüggesztették a versenyt: mentőhelikoptert is riasztottak – videó
Bizarr balesetet szenvedett, kórházba került a sztársportoló
Vérfagyasztó jelenet: saját lova fejelte meg, eszméletlenül zuhant a földre – videó
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!