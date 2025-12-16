E szerint a 400 méter gát világcsúcstartójának, a négyszeres olimpiai bajnok McLaughlin-Levrone-nak 365 250 dollárt (mintegy 120 millió forint), Gabby Thomasnak, a női 200 méter párizsi olimpiai aranyérmesének 249 375 dollárt, míg Jefferson-Woodennek, a női 100 és 200 méter idei világbajnokának 190 625 dollárt nem fizetett ki Michael Johnson profiligája. A 20-as listán még négy olimpiai érmes szerepel.

A négyszeres olimpiai bajnok McLaughlin-Levrone-nak 365 250 dollárral tartozik Michael Johnson ligája

Az atléták felé fennálló adósság összességében több millió dollárra rúg, még úgy is, hogy októberben 5,5 millió dollárt már szétosztottak közöttük.

A csődeljárással viszont a szervezőknek nem titkoltan az a céljuk, hogy megújítsák a sorozatot — jelentette az MTI.

Michael Johnson cége később még visszatérne

„Megfelelő pénzügyi profillal a liga képes lesz visszatérni a jövőbeli szezonokban és új kezdeményezéseket megvalósítani” — írták múlt heti közleményükben a szervezők.

A négyszeres olimpiai és nyolcszoros világbajnok Michael Johnson által életre hívott pénzdíjas sorozatban négy versenyt hirdettek meg az idénre, ám Kingston, Miami és Philadelphia után a Los Angeles-i viadalt már nem rendezték meg anyagi problémák miatt.

A Grand Slam minden állomásán a férfiaknál és a nőknél hat-hat szakágban versenyeztek az atléták. Az első két állomáson minden szakágban két-két futást tartottak, a harmadikon viszont a hosszútávfutóknak csak egy 3000 méter szerepelt a programban. A rövid sprinterek 100 és 200 métert, a hosszú sprinterek 200 és 400 métert, a rövid gátasok 100/110 m gátat és 100 métert, a hosszú gátasok 400 m gátat és 400 síkot, a középtávfutók 800 és 1500 métert teljesítettek.

A futamokban elért helyezéseket pontokra váltották és a két-két futás alapján került ki a verseny szakági győztese, aki 100 ezer dollárt kapott, míg a második 50 ezret, a harmadik pedig 30 ezret, és még a nyolcadik is 10 ezerrel gazdagodott. A hosszútávfutók díjazása a harmadik versenyen a fele volt ennek, azaz a győztes 50 ezer dollárt kapott.