A háromszoros világbajnok holland dartsos 2025-ös éve a saját elmondása szerint borzalmas volt, hiszen 11 évnyi házasság után elvált a feleségétől, édesapja pedig rákkal küzdött. Michael van Gerwent nagyon megviselték a történtek, idén több versenyt is kihagyott, ám a december 11-én kezdődő darts-vb-n újra csúcsformában szeretné dobálni a nyilakat.

Michael van Gerwen újra csúcsformába lendülne

Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Michael van Gerwen elképesztő átalakulása

A darts-vb legfőbb esélyese a címvédő Luke Littler, az angol tinisztár az előző világbajnokság döntőjében éppen Van Gerwent győzte le, de a holland ezúttal visszavágna a 18 éves játékosnak, akinek már keményen üzent is a torna előtt. A hétszeres Premier League-győztes dartsos jelentős átalakuláson esett át élete legnehezebb időszakában, saját bevallása szerint több mint 20 kilót fogyott.

Több mint húsz kilót fogytam, de még nem tartok ott, ahol szeretnék. Még körülbelül tíz kilót kell leadnom.

Ha hosszú távú kapcsolatban vagy házasságban élsz, belekerülsz egy olyan spirálba, ahol nem saját magadat teszed az első helyre. Most én ezen változtatok, ez fontos” – mondta a Darts Draait Door című podcastban a 36 éves sztár, aki szerint a darts-versenynaptár annyira megterhelő, hogy egy bizonyos ponton egyszerűen muszáj volt kizárólag magára gondolnia.

Michael van Gerwen állítólag 20 kilót fogyott

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Kevesebb étkezéssel és több testmozgással Van Gerwennek sikerült lefogynia, szponzorait pedig ezzel az őrületbe kergette, mert folyamatosan cserélniük vagy át kellett méretezniük a holland versenyruháit. „Aztán bókokat kapsz, és ez jól esik. Kisebb nadrágot hordhatok.

Mondjuk nincsenek kockás hasizmaim, nem vagyok Brad Pitt, de ez is előrelépés”

– tette hozzá Van Gerwen, aki az első fordulóban a japán Mitsuhiko Tatsunami ellen kezd majd a vb-n.

A december 11-én kezdődő világbajnokság lesz minden idők leghosszabb darts-vb-je, a torna 24 napig tart majd, és a résztvevők számát, valamint az összdíjazását tekintve is rekordernek számít. A címvédő Luke Littler már az első játéknapon tábla elé áll, de 17 év után magyar játékosnak is lehet szurkolni, Kovács Patrik december 18-án, az angol Callan Rydz ellen lép majd színpadra.