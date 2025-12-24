Live
A darts-vb-n újabb világbajnok búcsúzott. A kétszeres vb-győztes Peter Wright sokkoló vereséget szenvedett az újonc Arno Merktől, aki a második fordulóban 3-0-val búcsúztatta. A skóttal ellentétben Michael van Gerwen továbbjutott, a holland magabiztosan nyert, majd hatalmasat belerúgott kiesett riválisába.

Peter Wright a harmadik vb-címéért jött az Alexandra Palace-ba, ám hamar véget ért számára a dartsvilágbajnokság. A legendás skót játékos az újonc Arno Merkkel csapott össze a második fordulóban, ám meglepetésre a 33 éves német simán legyőzte, annak ellenére, hogy a meccs egyértelmű esélyese Wright volt. Szerda este egy másik világbajnok is tábla elé állt, a háromszoros győztes, tavaly döntős Michael van Gerwen számára viszont nem okozott gondot a továbbjutás, a holland 3-1-es sikerrel búcsúztatta az ír William O'Connort. A 36 éves sztár az eredményekre reagálva meg is ragadta az alkalmat, hogy egy hatalmasat belerúgjon a kiesett Wrightba.

Michael van Gerwen nem kímélte Peter Wrightot
Fotó: BERND THISSEN / DPA

Michael van Gerwen megalázta Peter Wrightot

A két játékos között már napokkal ezelőtt elkezdődött az üzengetés, Wright azzal hergelte Van Gerwent, hogy a hollandnak romlik a látása, mire a háromszoros világbajnok azzal vágott vissza, hogy a nagy tornákon rendre megveri a skótot. 

Wright kiesését nem is hagyta kemény szavak nélkül Van Gerwen, elmondása szerint nem lepte meg, hogy az 55 éves játékos simán kiesett a második fordulóban.

Nem igazán lep meg a teljesítménye, mert mostanában sz.rul játszik. Azt hiszem, ideje lenne visszavonulnia” 

– mondott durva ítéletet riválisáról a holland.  

Gary Anderson megvédte Peter Wrightot

Wright formája akkor indult hanyatlásnak, amikor a 2023-as vb-n elveszítette a nyitómeccsét. A skót mindössze két mérkőzést nyert meg a 2024-es Premier League Darts sorozatban, és az elmúlt két évben egyetlen rangos tornán sem sikerült a negyeddöntőnél messzebb jutnia.

Wright honfitársa, a szintén kétszeres világbajnok Gary Anderson – aki a második körből a Connor Scutt elleni 3-1-es sikerrel lépett tovább – megvédte a kiesett játékost.

Nem játszhatunk mindig jól. Az emberek azt hiszik, hogy robotok vagyunk, és mindig jól kell játszanunk, 

vagy ha rossz meccseket játszunk, akkor azt mondják: vége van, vonuljon vissza. Csak adjunk egymásnak egy kis szünetet, tudjátok. Nem csinálhatjuk ezt nap mint nap” – vette védelmébe honfitársát Anderson.

