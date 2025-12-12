A közlemény szerint megsérült a jobb csuklója, a bal térde és a felső gerincszakasza. „A nyaki gerinc kezeléséhez Gisint a zürichi Hirslanden Klinikára szállították, a műtéti beavatkozását még ma elvégzik” – írták csütörötk este, kiemelve, hogy Michelle Gisin a körülményekhez képest jól van, karjait és lábait rendesen tudja mozgatni.

Michelle Gisin hatalmasat esett

Fotó: KLAUS PRESSBERGER / APA-PictureDesk

A sztársíző jobb csuklóját és bal térdét is további vizsgálatnak vetik alá, de erre csak a nyaki gerinc stabilizálása után kerülhet sor. A svájci klasszis egy bal kanyarban veszítette el hirtelen az irányítást, és nagy sebességgel a biztonsági hálóknak csapódott.

A tapasztalt Gisint gyorsan ellátták. Több perces helyszíni kezelés után helikopterrel szállították kórházba.

Gisin rövid időn belül a harmadik olimpiai bajnok, aki edzésen szenved súlyos balesetet a svájci női csapat tagjai közül – nemrég Lara Gut-Behrami és Corinne Suter is hasonlóan járt. Gut-Behrami olimpiai szezonja véget ért, miután novemberben a coloradói Copper Mountainben edzésen keresztszalag-szakadást szenvedett. Suter az elmúlt egy hónapban nem versenyzett, miután egy st. moritzi edzésbalesetben vádli-, térd- és lábsérüléseket szenvedett.

Fotó: STIAN LYSBERG SOLUM / NTB

A 32 éves Gisin a kombináció címvédő olimpiai bajnoka. Ugyanazon a pekingi olimpián Gut-Behrami a szuperóriás-műlesiklást, Suter a lesiklást nyerte.

Alig néhány hét maradt hátra az olaszországi téli olimpiáig, és a svájci női csapat hirtelen három klasszisát is elvesztette.

Pénteken és szombaton lesikló futamokat rendeznek Svájcban, vasárnap pedig szuper-G-t. Amikor Gisin elesett csütörtökön, az amerikai sztár, Lindsey Vonn már a pályán volt edzés közben, és meg kellett állítani, amíg a svájci versenyzőt ellátták.

A téli olimpia Milánóban és Cortina d’Ampezzóban február 6-án kezdődik.