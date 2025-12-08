Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megjött az orosz válasz – emiatt van pánikban Brüsszel és Zelenszkij

Sport

Döntött a Liverpool a csapat sértett sztárjátékosáról

Link másolása
Vágólapra másolva!
A korábban a UFC-nél két súlycsoportban is csúcsig jutó ír ketrecharcos mostanában inkább a különös mutatványaival járja be a sajtót. Legutóbb éppen Mike Tysont tanította bokszolni...

Láttunk már azért sok dolgot Conor McGregor kapcsán, volt már UFC-bajnok, a ketrecharc állócsillaga, aztán eltűnt az oktagon környékéről, tavasszal például még az volt a terve, hogy indul az ír elnökválasztáson. No meg nem kevés botrányt okozott már, és néha bedobja, hogy nah, most tutira visszatér a UFC-be és ismét bunyózni fog (nem valószínű, hogy ez valaha is megtörténik). Azt azonban mi sem láttuk jönni, hogy majd bokszleckéket ad egy bizonyos Mike Tyson jelenlétében, aki az ökölvívás egyik legismertebb és mellette leghírhedtebb alakja volt a nehézsúlyúak között.

Jake Paul és Mike Tyson rengeteg kritikát kapott a tavalyi bemutató mérkőzés után
Jake Paul és Mike Tyson rengeteg kritikát kapott a tavalyi bemutató mérkőzés után
Fotó: Timothy A. Clary/AFP

Mike Tyson arcára volt írva minden

A lenti videó futótűzként járta be a világhálót, a szebb napokat is látott McGregor hevesen magyarázta egy társaságnak, amelyben a legenda is helyet foglalt, hogy miképp is lehetne ütni. Rövid a videó, érdemes a legvégéig megnézni, Iron Mike reakciója tényleg mindent visz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!