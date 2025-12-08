Láttunk már azért sok dolgot Conor McGregor kapcsán, volt már UFC-bajnok, a ketrecharc állócsillaga, aztán eltűnt az oktagon környékéről, tavasszal például még az volt a terve, hogy indul az ír elnökválasztáson. No meg nem kevés botrányt okozott már, és néha bedobja, hogy nah, most tutira visszatér a UFC-be és ismét bunyózni fog (nem valószínű, hogy ez valaha is megtörténik). Azt azonban mi sem láttuk jönni, hogy majd bokszleckéket ad egy bizonyos Mike Tyson jelenlétében, aki az ökölvívás egyik legismertebb és mellette leghírhedtebb alakja volt a nehézsúlyúak között.

Jake Paul és Mike Tyson rengeteg kritikát kapott a tavalyi bemutató mérkőzés után

Fotó: Timothy A. Clary/AFP

Mike Tyson arcára volt írva minden

A lenti videó futótűzként járta be a világhálót, a szebb napokat is látott McGregor hevesen magyarázta egy társaságnak, amelyben a legenda is helyet foglalt, hogy miképp is lehetne ütni. Rövid a videó, érdemes a legvégéig megnézni, Iron Mike reakciója tényleg mindent visz.