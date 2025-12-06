Milák Kristóf a párizsi olimpián 100 méteres pillangóúszásban arany-, 200 pillangón ezüstérmet nyert. Edzője akkor Virth Balázs volt, akinek ennek ellenére hosszas huzavona után ítélték csak oda az eredményért járó életjáradékot. Virth az olimpiai versenyek után bejelentette, hogy nem folytatja a közös munkát Milák Kristóffal, több mint egy évvel a párizsi ötkarikás játékok után pedig az edző a Magyar Nemzetnek adott interjút, amelyben a rejtélyes Milák-ügy hátteréről is beszélt.

Milák Kristóf és Virth Balázs a közös munka után már külön utakon jár

Fotó: Somogyi Hírlap/Lang Róbert

– Az ob után adtam neki néhány nap szabadságot, amiből három hét lett. Amikor előkerült, újra leültünk, s persze megkérdeztem tőle, mi a baj. Akkor közölte velem először, hogy nem akar úszni. Ezután hol lejött edzésre, hol nem – idézte fel Virth a hercehurca 2023 áprilisi kezdetét.

Milák Kristóf olimpiai felkészülése

Milák Kristóf a 2023-as és a 2024-es világbajnokságot is kihagyta, s a párizsi olimpiára is sokkal később kezdte meg a felkészülést. Bármennyire is megkérdőjelezték később, ekkor is Virth Balázs irányította az edzéseit.

– Speciális munkára volt szüksége, hogy behozza a lemaradását. Ő rendre önálló ötletekkel állt elő. Mindig pontosan tudtam, milyen munkára van szüksége, eleinte mégis engedtem neki, mert úgy voltam vele, legalább végre ússzon – mondta Virth.

Milák edzője az olimpia után Szabó Álmos lett, aki a hírek szerint nem hivatalosan már Párizs előtt is segítette az úszó munkáját.

Virth Balázs figyelmeztetése Milák olimpiai döntője előtt

Az olimpián azonban még Virth Balázs volt Milák Kristóf edzője, bár a szakember elmondása szerint ekkor már nem kommunikáltak egymással. Virth szakmai okokból mégis megközelítette Milákot a 100-as döntő előtt, aki szóra sem méltatta őt.

– Az elődöntő után viszont azt éreztem, muszáj szólnom neki. Odaálltam elé, mondtam neki, hallgass meg, s megmutattam neki, hogy hibázott a fordulónál. Megnézte és csak bólintott.

Virth Balázs az olimpiai arannyal kapcsolatos érzéseiről, neheztelésről és Milák elmaradt bocsánatkéréséről is beszélt az interjúban.