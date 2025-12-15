2017 és 2022 után 2027-ben harmadik alkalommal ad otthont a vizes sportok világbajnokságának, egyben a világ egyik legnagyobb sporteseményének a magyar főváros. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár sajtótájékoztatóján a legnagyobb izgalmat azonban egy Milák Kristóffal kapcsolatos mondat váltotta ki.

A magyar szurkolók nagyon régóta vártak Milák Kristóf bejelentésére

Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Közismert, hogy a 2021-ben Tokióban 200, 2024-ben Párizsban 100 méteres pillangóúszásban olimpiai bajnok, a hosszabb távon világcsúcstartó magyar klasszis a francia fővárosban aratott győzelme óta alig indult versenyen, sőt a hírek arról szólnak, hogy azóta az edzéseket sem látogatja, és már klubjával, a Budapesti Honvéddal sem felhőtlen a kapcsolata.

Milák Kristóf visszatér?

Schmidt Árpád, aki közeli barátja a kétszeres olimpiai bajnoknak, most viszont valóságos bombát robbantott: ugyanis, mint elmondta beszélt Milákkal.

„Megkérdeztem Kristófot, mik a tervei az úszással kapcsolatosan, azt mondta, méltóképpen szeretné befejné pályafutását. Én felajánlottam neki, hogy akkor Nyíregyházán rendezünk egy országos bajnokságot, mire azt válaszolta, hogy Los Angelesre gondolt” – árulta el az államtitkár.

Hozzátette, ebből adódóan bízik benne, hogy Milák már a 2027-es hazai rendezésű világbajnokságra is felkészül oly módon, amit magától is elvár, ebben az esetben pedig az olimpiai felkészülést segítő LA10 programban is számítanak rá. Milák az áprilisi országos bajnokság óta nem versenyzett, kihagyta az augusztusi szingapúri világbajnokságot is.